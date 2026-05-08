Nhận định Levante vs Osasuna - La Liga Levante nỗ lực tìm kiếm hy vọng trụ hạng trong cuộc tiếp đón Osasuna tại Estadio Ciudad de Valencia, nơi đội chủ nhà buộc phải có điểm để thoát khỏi vị trí áp chót.

Vào lúc 02:00 ngày 09/05/2026, Levante sẽ bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Osasuna tại Estadio Ciudad de Valencia. Đây là trận đấu mang tính chất sống còn đối với đội chủ nhà trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng tại La Liga đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng

Hiện tại, hai đội bóng đang ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau trên bảng tổng sắp. Trong khi Osasuna khá an toàn ở khu vực giữa bảng, Levante lại đang phải vật lộn dưới đáy bảng xếp hạng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Osasuna 10 42 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2 Levante 19 33 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Phong độ và thống kê nổi bật

Levante đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc muộn màng. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Dù hiệu suất ghi bàn chỉ đạt trung bình 1.1 bàn/trận, nhưng việc cải thiện khả năng phòng ngự (thủng lưới 55 bàn sau 34 trận) sẽ là chìa khóa để họ hy vọng giữ lại điểm số trên sân nhà.

Phía bên kia chiến tuyến, Osasuna thể hiện bộ mặt ổn định hơn với vị trí thứ 10. Tuy nhiên, khả năng thi đấu xa nhà của đội bóng này vẫn là một dấu hỏi lớn khi họ mới chỉ giành được 2 chiến thắng sau 11 trận sân khách mùa này. Với hiệu số bàn thắng bại cân bằng (ghi 40 bàn, thủng lưới 42 bàn), Osasuna thường chọn lối chơi thực dụng khi phải đi đấu trên sân đối phương.

Lịch sử đối đầu

Xét về thành tích đối đầu trong 5 trận gần nhất, Osasuna đang chiếm ưu thế vượt trội. Cụ thể:

Osasuna giành 3 chiến thắng.

Hai đội hòa nhau 1 trận.

Levante chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất.

Ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 12/2025, Osasuna đã đánh bại Levante với tỷ số 2-0 trên sân nhà.

Tình hình lực lượng và đội hình

Levante: Tổn thất nghiêm trọng

Đội chủ nhà đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Hàng loạt trụ cột sẽ vắng mặt trong trận đấu tới:

K. Arriaga: Vắng mặt do đã nhận đủ thẻ vàng.

Vắng mặt do đã nhận đủ thẻ vàng. U. Elgezabal: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. A. Primo: Chấn thương vai.

Chấn thương vai. I. Romero và C. Alvarez: Chấn thương cơ và các vấn đề thể lực khác.

Chấn thương cơ và các vấn đề thể lực khác. Dela: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do gặp vấn đề về cơ.

Osasuna: Lực lượng ổn định

Ngược lại với đối thủ, Osasuna hành quân đến Valencia với đội hình gần như mạnh nhất. Sự vắng mặt đáng tiếc duy nhất thuộc về V. Munoz do chấn thương cơ.

Nhận định chuyên sâu

Dù Levante có lợi thế sân nhà và động lực trụ hạng cực lớn, nhưng việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt sẽ là rào cản lớn. Osasuna với tâm lý thoải mái và lối chơi gắn kết được dự báo sẽ kiểm soát tốt thế trận.

Các chuyên gia nhận định khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa hoặc một chiến thắng sát nút cho đội khách là rất cao. Tỷ lệ dự đoán cho thấy Osasuna và một kết quả hòa chiếm tới 90% cơ hội xảy ra. Levante cần phải tận dụng tối đa các tình huống cố định nếu muốn tạo nên bất ngờ trước một Osasuna chơi kỷ luật.