Nhận định Levante vs Sevilla - Quyết đấu trụ hạng La Liga Trận cầu muộn vòng 32 La Liga giữa Levante và Sevilla tại Estadio Ciudad de Valencia mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua giành quyền ở lại sân chơi cao nhất Tây Ban Nha.

Vào lúc 00:00 ngày 24/04/2026, Estadio Ciudad de Valencia sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang nằm trong vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng. Trong khi Sevilla đang tạm xếp ở vị trí an toàn, Levante lại đứng trước áp lực buộc phải thắng để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Vị thế của hai đội trên bảng xếp hạng

Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội là 5 điểm. Sevilla đang đứng thứ 17 với 34 điểm, ngay sát nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi đó, chủ nhà Levante xếp thứ 19 với 29 điểm. Một chiến thắng cho Levante sẽ giúp họ thắp lại hy vọng trụ hạng, nhưng nếu Sevilla giành trọn 3 điểm, họ sẽ bứt phá mạnh mẽ khỏi khu vực nguy hiểm.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Sevilla 17 34 1 thắng, 1 hòa, 3 thua Levante 19 29 2 thắng, 2 hòa, 1 thua

Phân tích phong độ Levante: Tín hiệu lạc quan tại sân nhà

Dù đang ở vị trí áp chót, phong độ gần đây của Levante có dấu hiệu khởi sắc hơn so với đối thủ trực tiếp. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Tính từ đầu mùa, Levante đã thi đấu 31 trận, ghi được 35 bàn thắng (trung bình 1.1 bàn/trận) và để thủng lưới 50 bàn. Đáng chú ý, phần lớn số trận thắng và hòa của họ đều diễn ra trên sân nhà Estadio Ciudad de Valencia, nơi họ đã có 4 chiến thắng và 5 trận chia điểm.

Phân tích phong độ Sevilla: Khủng hoảng kéo dài

Sevilla đang trải qua một mùa giải đầy biến động. Hiệu suất ghi bàn của họ nhỉnh hơn đối thủ với 39 bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự lại để lọt lưới tới 51 lần. Trong 5 trận gần đây, Sevilla chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, còn lại là 1 trận hòa và 3 trận thua. Trên sân khách, Sevilla tỏ ra khá yếu thế khi đã phải nhận tới 8 thất bại trong tổng số 15 chuyến hành quân từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu: Lợi thế tinh thần cho chủ nhà

Dù trong quá khứ Sevilla thường xuyên áp đảo, nhưng ở lần chạm trán gần nhất vào ngày 04/01/2026, Levante đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại đối thủ ngay trên sân khách với tỷ số đậm 3-0. Tính trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sevilla thắng 4 trận và Levante thắng 1 trận. Tuy nhiên, chiến thắng gần nhất chính là liều thuốc tinh thần quan trọng cho đội chủ nhà trong bối cảnh hiện tại.

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều gặp những tổn thất đáng kể về nhân sự trước trận đấu then chốt này:

Levante: Thiếu vắng R. Brugue và U. Elgezabal do đều gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Thiếu vắng R. Brugue và U. Elgezabal do đều gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Sevilla: Danh sách vắng mặt kéo dài hơn với C. Azpilicueta và Marcao (chấn thương cổ tay). Ngoài ra, A. Januzaj và Joan Jordan không được đăng ký thi đấu do quyết định của huấn luyện viên.

Nhận định chuyên gia và dự đoán chiến thuật

Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra chặt chẽ do tính chất quan trọng của nó. Levante với lợi thế sân nhà và phong độ nhỉnh hơn trong thời gian ngắn vừa qua được đánh giá có 45% khả năng giành chiến thắng. Kịch bản một trận hòa cũng được đánh giá cao ở mức 45%, trong khi khả năng thắng của Sevilla chỉ chiếm 10%.

Với việc cả hai đội đều sở hữu hàng thủ không quá chắc chắn (cùng nhận 1.6 bàn thua/trận), việc tập trung phòng ngự sẽ là ưu tiên hàng đầu. Nhiều khả năng trận đấu sẽ không có quá nhiều bàn thắng, với dự đoán mỗi đội ghi dưới 2.5 bàn.

Lời khuyên: Lựa chọn Levante thắng hoặc hòa (Double chance) là phương án khả dĩ dựa trên phong độ hiện tại và lợi thế sân bãi.