Nhận định Levante vs Villarreal - La Liga: Cơ hội bứt phá của Tàu ngầm vàng Villarreal hành quân đến Estadio Ciudad de Valencia với mục tiêu giành 3 điểm trước Levante để xây chắc vị trí thứ 3, trong khi đội chủ nhà nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Cuộc đối đầu chênh lệch tại Estadio Ciudad de Valencia

Vào lúc 02:00 ngày 19/02/2026, Levante sẽ tiếp đón Villarreal trong khuôn khổ vòng đấu La Liga. Đây là cuộc chạm trán giữa một đội bóng đang bay cao ở nhóm dẫn đầu và một đội bóng đang chìm sâu ở vị trí áp chót bảng xếp hạng. Với khoảng cách lên tới 27 điểm, Villarreal được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chiến thắng dù phải thi đấu trên sân khách.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Villarreal 3 45 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3 Levante 19 18 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Dựa trên bảng xếp hạng hiện tại, Villarreal đang giữ vị thế vững chắc trong top 3 với 14 chiến thắng sau 23 trận đã đấu. Đội bóng được mệnh danh là "Tàu ngầm vàng" sở hữu hàng công hiệu quả với 44 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 1.9 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ có dấu hiệu bất ổn khi để thua 3 trong 5 trận gần nhất.

Ngược lại, Levante đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi đứng thứ 19. Đội chủ nhà mới chỉ giành được 4 chiến thắng từ đầu mùa và sở hữu hàng phòng ngự lỏng lẻo nhất giải đấu với 40 bàn thua (trung bình 1.7 bàn/trận). Sân nhà Estadio Ciudad de Valencia cũng không mang lại nhiều lợi thế khi họ mới chỉ thắng duy nhất 1 trận tại đây.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, kết quả khá cân bằng khi Villarreal thắng 2 trận, Levante thắng 1 trận và có 2 trận hòa. Đáng chú ý, Villarreal từng có những chiến thắng áp đảo như tỷ số 5-0 vào tháng 1/2022, nhưng Levante cũng đã chứng minh sự khó chịu của mình bằng chiến thắng 2-0 vào tháng 4 cùng năm.

Danh sách vắng mặt đáng tiếc

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng do chấn thương:

Levante: Thiếu vắng K. Arriaga do thẻ đỏ. R. Brugue và P. Martinez vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của U. Raghouber vẫn còn bỏ ngỏ.

Thiếu vắng K. Arriaga do thẻ đỏ. R. Brugue và P. Martinez vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của U. Raghouber vẫn còn bỏ ngỏ. Villarreal: Danh sách bệnh binh kéo dài bao gồm J. Foyth (chấn thương gân Achilles), G. Moreno, P. Cabanes, L. Costa và A. Gonzalez (chấn thương bắp chân). Tiền vệ kỳ cựu D. Parejo cũng đang gặp vấn đề về cơ bắp và chưa rõ khả năng thi đấu.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Villarreal dự kiến sẽ chủ động kiểm soát thế trận nhờ chất lượng đội hình vượt trội, bất chấp việc thiếu vắng nhiều trụ cột. Mục tiêu của họ là khai thác điểm yếu nơi hàng thủ của Levante để sớm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Trong khi đó, Levante buộc phải chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công để hy vọng giữ lại ít nhất 1 điểm.

Về tỷ lệ dự đoán, Villarreal nắm giữ 45% khả năng giành chiến thắng, tương đương với tỷ lệ hòa (45%), trong khi cơ hội thắng của Levante chỉ ở mức 10%. Đây là con số phản ánh thực tế về sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội vào thời điểm hiện tại.