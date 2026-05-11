Nhận định Levski Sofia vs Jagiellonia: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 17 với 4 điểm và bất bại trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Jagiellonia (hạng 27, 3 điểm) lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Vasil Levski National Stadium.

Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Jagiellonia trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Hiện Levski Sofia đứng hạng 17 với 4 điểm, nhỉnh hơn đối thủ một điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Vasil Levski National Stadium.

Levski Sofia: bất bại và giữ được sự ổn định

Điểm đáng chú ý nhất ở đội chủ nhà là chuỗi kết quả không thua. Trong 5 trận gần nhất, Levski Sofia thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đội cũng thắng ở trận đấu gần đây nhất.

Chuỗi trận này giúp Levski Sofia duy trì vị trí hạng 17 với 4 điểm, đủ để họ bám theo nhóm phía trên. Với một đội đang giữ được sự chắc chắn như vậy, lợi thế sân nhà càng có thêm trọng lượng.

Jagiellonia: lấy lại nhịp thắng sau giai đoạn trượt dốc

Jagiellonia mang đến Sofia một bức tranh phong độ có nhiều biến động. Họ thắng liền 3 trận gần nhất, nhưng trước đó đã thua 2 trận liên tiếp. Trong 5 trận gần đây, đội có 3 trận thắng và 2 trận thua.

Trên bảng xếp hạng, Jagiellonia đang ở hạng 27 với 3 điểm, kém Levski Sofia 1 điểm. Khoảng cách nhỏ này cho thấy hai đội không cách biệt nhiều về điểm số, dù vị trí trên bảng khác nhau khá xa.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là chuỗi 3 trận thắng của Jagiellonia có đủ sức phá vỡ sự chắc chắn của Levski Sofia hay không. Một bên mang đà hưng phấn từ những chiến thắng gần nhất. Bên còn lại sở hữu chuỗi 5 trận không thua và được thi đấu trên sân nhà.

Với Levski Sofia, giữ kỷ luật và tránh những sai lầm sớm là chìa khóa để duy trì mạch bất bại. Với Jagiellonia, kết quả tốt ở trận này sẽ giúp họ tiếp tục cải thiện tinh thần sau giai đoạn thua liên tiếp trước đó.

Nhận định

Xét phong độ gần đây và lợi thế sân nhà, Levski Sofia được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, Jagiellonia đang có đà thắng liên tiếp và chỉ kém đối thủ 1 điểm nên hoàn toàn có thể gây khó khăn. Đây là trận đấu hứa hẹn cân bằng, nơi từng chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Levski Sofia 5 trận gần nhất T H T T H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Jagiellonia 5 trận gần nhất T T T B B 7 Trận 4-1-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 16 Sparta Praha 3 1 1 1 +2 4 B H T 17 Levski Sofia 3 1 1 1 0 4 T H B 18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 -1 4 B T H … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B 26 OFI 3 1 0 2 -1 3 B B T 27 Jagiellonia 3 1 0 2 -2 3 B T B 28 Torreense 3 1 0 2 -3 3 B B T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Levski Sofia ✚ P. Hristov (Off the roster) ✚ O. Kamdem (Off the roster) ✚ R. Kirilov (Knee Injury) ✚ A. Mitkov (Injury) ✚ M. Sangare (Off the roster) ✚ P. Hristov (Off the roster) ✚ O. Kamdem (Off the roster) ✚ R. Kirilov (Knee Injury) Jagiellonia ✚ D. Drachal (Off the roster) ✚ C. Polak (Off the roster) ✚ N. Wojtuszek (Inactive) ✚ Z. Zalewski (Off the roster) ✚ D. Drachal (Off the roster) ✚ C. Polak (Off the roster) ✚ N. Wojtuszek (Inactive) ✚ Z. Zalewski (Off the roster)