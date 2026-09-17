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Nhận định Levski Sofia vs Red Bull Salzburg: Màn so tài của hai đội vào phom

Văn Thể17/09/2026 19:07

Levski Sofia so tài Red Bull Salzburg tại National Stadium Vasil Levski, thời điểm đôi bên đều có phong độ tốt và sẵn sàng hướng tới trận đấu đầy hấp dẫn.

Vào lúc 23h45 ngày 17/09/2026, Levski Sofia sẽ bước vào màn chạm trán đáng chú ý với Red Bull Salzburg trên sân vận động National Stadium Vasil Levski. Cuộc đọ sức này thu hút sự quan tâm lớn khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì trạng thái thi đấu hưng phấn cùng điểm tựa phong độ tích cực trong thời gian gần đây.

Điểm tựa phong độ của Red Bull Salzburg

Đại diện nước Áo hành quân tới sân khách với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi trận ổn định. Trong 4 lần ra sân gần nhất, Red Bull Salzburg đã giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng làm chủ nhịp độ cùng sự sắc bén trên mặt trận tấn công giúp đội bóng duy trì mạch bất bại ấn tượng.

Dù hiện tạm đứng ở vị trí thứ 26 với 0 điểm trên bảng xếp hạng, Red Bull Salzburg vẫn được đánh giá là đối thủ khó chịu đối với bất kỳ đội bóng nào nhờ tính tổ chức cao và lối chơi gắn kết đã được trui rèn.

Thử thách cho Levski Sofia trên sân nhà

Ở bên kia chiến tuyến, Levski Sofia đang xếp ở vị trí thứ 20 với 0 điểm. Đại diện bóng đá Bulgaria bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn khi phong độ của toàn đội đang đạt độ chín. Điểm tựa mặt sân quen thuộc tại National Stadium Vasil Levski cùng sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ.

Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng tốt thời cơ sẽ là chìa khóa để Levski Sofia đối phó với sức ép từ phía các vị khách. Khi cả hai đội bóng đều đang ở trạng thái thi đấu tốt, trận so tài hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận đôi công chặt chẽ và không thiếu những pha bóng kịch tính.

Tương quan chiến thuật và nhận định

Red Bull Salzburg nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng nhờ sự linh hoạt ở khu vực trung tuyến. Ngược lại, Levski Sofia sẽ tận dụng triệt để các tình huống phản công nhanh cũng như các pha bóng cố định để tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài cân tài cân sức giữa hai tập thể đang đạt độ ổn định cao. Một thế trận giằng co nhiều khả năng sẽ được thiết lập khi cả Levski Sofia và Red Bull Salzburg đều quyết tâm tạo nên màn trình diễn thuyết phục nhất.

Levski Sofia
5 trận gần nhất
HBTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Red Bull Salzburg
5 trận gần nhất
HTTTT
4
Trận
3-1-0
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Sparta Praha1100+33T
2Benfica1100+23TTTHT
3Bayer Leverkusen1100+23T
8Dinamo Zagreb101001H
9Hapoel Beer Sheva101001H
19Lech Poznan000000HTTT
20Levski Sofia000000
21Lillestrom000000TH
24OFI000000TT
25Real Sociedad000000
26Red Bull Salzburg000000TTHT
27Torreense000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Levski Sofia
A. Bouras (Muscle Injury)
O. Kamdem (Knee Injury)
R. Kirilov (Knee Injury)
M. Sangare (Off the roster)
N. Serafimov (Elbow Injury)
M. Grujic (Illness)
M. Moubarik (Injury)
A. Bouras (Muscle Injury)
Red Bull Salzburg
A. Chase (Off the roster)
S. Diabate (Injury)
F. Matijasevic (Off the roster)
J. Moser (Muscle Injury)
J. Omoregie (Achilles Tendon Injury)
G. Diakite (Inactive)
A. Chase (Off the roster)
S. Diabate (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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