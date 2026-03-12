Nhận định Lille vs Aston Villa - UEFA Europa League Aston Villa đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp khi hành quân đến sân Stade Pierre-Mauroy của Lille, đội bóng đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Vào lúc 00:45 ngày 13/03/2026, sân vận động Stade Pierre-Mauroy sẽ là tâm điểm của sự chú ý khi Lille tiếp đón Aston Villa trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu này chứng kiến sự chênh lệch lớn về vị thế hiện tại giữa hai đội trên bảng xếp hạng châu lục.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Aston Villa đang cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình khi đứng vị trí thứ 2 với 21 điểm sau 8 trận đã đấu. Ngược lại, Lille đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chỉ xếp ở vị trí thứ 18 với 12 điểm sau 10 lượt trận.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Aston Villa 2 21 Thắng 5 trận liên tiếp Lille 18 12 Thắng 2 trận, thua 3 trận

Aston Villa: Sức mạnh tấn công đáng nể

Đội bóng đến từ nước Anh đang trình diễn một lối chơi vô cùng hiệu quả. Trong 8 trận gần nhất, họ đã giành tới 7 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Đặc biệt, hiệu suất ghi bàn của thầy trò Unai Emery rất ấn tượng với trung bình 1.8 bàn/trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 0.8 bàn mỗi trận.

Phong độ sân khách của Aston Villa cũng rất đáng gờm với 3 chiến thắng sau những chuyến hành quân xa nhà. Với sự tự tin từ chuỗi thắng kéo dài, đội khách được kỳ vọng sẽ tiếp tục áp đặt lối chơi lên đội chủ nhà.

Lille: Điểm tựa sân nhà đối đầu áp lực

Mặc dù đang đứng ở vị trí thứ 18, Lille vẫn cho thấy họ là đối thủ không dễ bị khuất phục khi được chơi tại Stade Pierre-Mauroy. Trong tổng số 5 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 3 trận thắng diễn ra trên sân nhà. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định là vấn đề lớn của Lille khi họ đã để thua tới 5 trận trong tổng số 10 trận đã chơi.

Hàng thủ của Lille đang để lọt lưới trung bình 1 bàn/trận, đây là con số đáng lo ngại khi phải đối đầu với những chân sút đang đạt điểm rơi phong độ cao phía bên kia chiến tuyến.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong hai lần gặp nhau gần nhất vào tháng 4 năm 2024, mỗi đội đều đã giành được một chiến thắng trên sân nhà với cùng tỷ số 2-1. Điều này cho thấy yếu tố địa lợi đóng vai trò không nhỏ trong các cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ.

Danh sách vắng mặt

Cả hai đội đều đang đối mặt với bài toán nhân sự do chấn thương:

Lille: Vắng M. Caillard, H. Igamane (chấn thương đầu gối), Ethan Mbappe (chấn thương đùi), O. Sahraoui và O. Toure (chấn thương đầu gối).

Vắng M. Caillard, H. Igamane (chấn thương đầu gối), Ethan Mbappe (chấn thương đùi), O. Sahraoui và O. Toure (chấn thương đầu gối). Aston Villa: Thiếu vắng Alysson, H. Elliott, A. Garcia (chấn thương cơ), B. Kamara (chấn thương đầu gối), B. Madjo và Youri Tielemans (chấn thương mắt cá chân). Khả năng ra sân của thủ quân John McGinn vẫn còn bỏ ngỏ.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các thông số thống kê, Aston Villa được đánh giá cao hơn với tỷ lệ chiến thắng là 45%, ngang bằng với khả năng xảy ra một trận hòa. Tỷ lệ Lille giành trọn 3 điểm chỉ ở mức 10%.

Nhìn chung, với phong độ thăng hoa hiện tại, Aston Villa nhiều khả năng sẽ rời nước Pháp với ít nhất 1 điểm trong tay. Trận đấu dự kiến sẽ có kịch bản thận trọng từ phía chủ nhà nhằm ngăn chặn sức hỏa lực từ đội khách.