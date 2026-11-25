Nhận định Lille vs Bayern München: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Bayern München đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 8 điểm, đứng hạng 14, trong khi Lille mới có 1 điểm ở hạng 35. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 26/11/2026 trên sân Stade Pierre-Mauroy.

Bayern München bước vào chuyến làm khách trước Lille với vị thế của đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Họ đứng hạng 14 với 8 điểm, còn Lille xếp hạng 35 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 26/11/2026 trên sân Stade Pierre-Mauroy.

Bayern München giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội khá rõ: Bayern München hơn Lille 7 điểm và cách 21 bậc trên bảng xếp hạng. Với 8 điểm, đội khách có vị trí đủ gần nhóm dự cúp châu lục để mỗi trận đấu đều có ý nghĩa trong việc giữ nhịp bám đuổi.

Ngược lại, Lille mới chỉ có 1 điểm. Trận đấu trên sân nhà vì thế là cơ hội để đội chủ nhà tìm lại điểm số và cải thiện hình ảnh sau giai đoạn khởi đầu khó khăn.

Phong độ: Bayern München không thua trận nào trong 5 lần gần nhất

Bayern München đang có chuỗi 5 trận không thua. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3 trận và hòa 2 trận, trong đó trận mới nhất kết thúc với kết quả hòa. Đó là mức độ ổn định cho thấy đội khách ít để lọt lưới những trận thua đáng tiếc.

Lille có phong độ khá hơn vị trí hiện tại của họ trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, trận gần nhất của Lille lại là trận thua, nên họ cần phản ứng nhanh để không đánh mất nhịp độ vừa lấy lại.

Hai lần gặp gần nhất nghiêng về Bayern München

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Bayern München thắng cả hai, còn Lille chưa có trận thắng hay hòa nào. Con số này chưa đủ để kết luận về xu hướng dài hạn, nhưng giúp đội khách thêm phần tự tin khi bước vào trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội khách, bài toán là duy trì sự chắc chắn từ chuỗi không thua để tiếp tục tích lũy điểm. Họ có phong độ ổn định hơn, vị trí cao hơn và lợi thế tâm lý từ hai lần gặp gần nhất.

Với Lille, sân nhà là yếu tố cần tận dụng. Đội chủ nhà cần khởi đầu tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng sự cổ vũ của khán giả để thu hẹp khoảng cách điểm số. Nếu giữ được kỷ luật trong những phút đầu, họ có thể gây khó khăn cho đối thủ có phong độ tốt hơn.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và kết quả hai lần gặp gần nhất, Bayern München là bên được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, Lille có lý do để nỗ lực trên sân nhà, và trận đấu hứa hẹn là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội trong cuộc đua nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Lille · 0 thắng 0 hòa Bayern München · 2 thắng Bayern Munich 6 - 1 Lille BM Lille 0 - 1 Bayern Munich BM

Lille 5 trận gần nhất B T H T H 4 Trận 0-1-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới Bayern München 5 trận gần nhất H T T H T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Real Madrid 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 3 Como 5 4 0 1 +14 12 T T T B T … 8 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 9 Aston Villa 5 3 0 2 +5 9 B B T T T … 13 Galatasaray 5 3 0 2 0 9 T T T B B 14 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T 15 VfB Stuttgart 4 2 1 1 +3 7 B H T T … 24 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4 B B T H 25 Viking 4 1 1 2 -1 4 T B H B … 34 Slavia Praha 4 0 1 3 -4 1 B H B B 35 Lille 4 0 1 3 -6 1 H B B B 36 Slovan Bratislava 5 0 0 5 -18 0 B B B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Nianzou (Leg Injury) ✚ T. Santos (Knee Injury) Bayern München ✚ A. Davies (Hamstring Injury) ✚ S. Gnabry (Muscle Injury) ✚ H. Kane (Ankle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury) ✚ M. Olise (Leg Injury) ✚ I. Saibari (Ankle Injury) ✚ B. Sapoko Ndiaye (Abdominal strain)