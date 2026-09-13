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Nhận định Lille vs Estac Troyes: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể13/09/2026 15:48

Lille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và sẵn sàng tiếp đón Estac Troyes tại Stade Pierre-Mauroy với phong độ bất bại.

Lille đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Estac Troyes lúc 20:00 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Stade Pierre-Mauroy. Với vị thế cùng phong độ hiện tại, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vững chắc vị trí trong tốp đầu nếu tận dụng triệt để ưu thế trước đối thủ đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Phong độ ấn tượng của Lille trong cuộc đua thứ hạng

Lille bước vào trận đấu với điểm tựa tâm lý vững vàng từ kết quả thi đấu thời gian qua. Trong 3 trận gần nhất, đội bóng duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Sự ổn định này giúp Lille giành được 7 điểm sau những vòng đấu đã qua, qua đó nắm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Việc duy trì nhịp độ tích lũy điểm số đều đặn giúp thầy trò đội chủ sân Stade Pierre-Mauroy giữ khoảng cách sát sao với nhóm dẫn đầu.

Thử thách không nhỏ dành cho Estac Troyes

Ở chiều ngược lại, Estac Troyes hành quân đến sân khách với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng cùng 4 điểm có được. Khoảng cách 3 điểm so với chính Lille phản ánh đúng những khó khăn mà đội khách đang phải đối mặt.

Để thu hẹp cách biệt với nhóm xếp trên, Estac Troyes buộc phải tìm kiếm một kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc phải thi đấu xa nhà trước một đối thủ đang có mạch phong độ cao chắc chắn là bài toán nan giải cho ban huấn luyện đội khách.

Cán cân đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang nghiêng rõ rệt về phía Lille. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy Lille giành được 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua vỏn vẹn 1 lần.

Sự áp đảo về thành tích chạm trán trực tiếp đem lại sự tự tin rất lớn cho Lille. Đội chủ nhà hiểu rõ lối chơi của đối thủ và nắm trong tay mọi điều kiện thuận lợi để làm chủ thế trận.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về mọi phương diện từ phong độ, điểm số trên bảng xếp hạng cho tới thành tích đối đầu, Lille đều nắm giữ ưu thế vượt trội so với Estac Troyes. Lợi thế sân bãi tại Stade Pierre-Mauroy càng gia tăng khả năng kiểm soát thế trận của đội bóng áo đỏ.

Estac Troyes nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ nhằm hy vọng giật lại điểm số rời sân khách. Dẫu vậy, nếu tiếp tục duy trì sự hiệu quả như trong chuỗi trận bất bại vừa qua, Lille hoàn toàn đủ khả năng định đoạt cuộc so tài để tiếp tục vững bước trong tốp đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lille · 3 thắng1 hòaEstac Troyes · 1 thắng
04/06/2023
Estac Troyes
1 - 1
Lille
Hòa
15/01/2023
Lille
5 - 1
Estac Troyes
LIL
09/01/2023
Lille
2 - 0
Estac Troyes
LIL
01/05/2022
Estac Troyes
3 - 0
Lille
ET
05/12/2021
Lille
2 - 1
Estac Troyes
LIL
Lille
5 trận gần nhất
BTHTH
3
Trận
2-1-0
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
2
Thủng lưới
Estac Troyes
5 trận gần nhất
BTHHH
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco4310+410HTTT
2Rennes4310+310TTTH
3Lyon4220+48HTHT
4Paris FC4220+48HTTH
5Lille3210+37THT
6Strasbourg4211+17HTTB
9Angers4112-14HBTB
10Estac Troyes3111-34BTH
11Lens3102+13BBT
Tình hình lực lượng
Lille
H. Igamane (Knee Injury)
H. Igamane (Knee Injury)
Estac Troyes
I. Boura (Injury)
P. Gozzi (Muscle Injury)
M. Ifnaoui (Injury)
A. Phliponeau (Knee Injury)
Y. Titi (Injury)
I. Boura (Injury)
P. Gozzi (Muscle Injury)
M. Ifnaoui (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Lille vs Estac Troyes: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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