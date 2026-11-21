Nhận định Lille vs Lyon: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 21 điểm, hơn Lyon 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade Pierre-Mauroy, nơi Lille tìm cách phá thế bất lợi trong lịch sử đối đầu.

Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Đối thủ Lyon xếp hạng 5 với 17 điểm, kém 4 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade Pierre-Mauroy.

Lille giữ vị trí cao, cần một kết quả tốt để áp sát ngôi đầu

Với 21 điểm, Lille đang đứng ở nhóm đầu bảng. Một chiến thắng trong trận này sẽ củng cố vị trí thứ hai và giữ khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi phía sau, trong đó có Lyon.

Ngược lại, Lyon đang đứng hạng 5 với 17 điểm. Đội khách có cơ hội rút ngắn khoảng cách với Lille nếu giành kết quả tốt trên sân đối thủ.

Phong độ: Lille ổn định hơn, Lyon chưa tìm được mạch thắng

Trong 5 trận gần nhất, Lille thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất của đội là một chiến thắng, cho thấy họ đang vào trận với tâm lý khá tích cực. Dù vậy, chuỗi kết quả xen kẽ giữa thắng và hòa cho thấy Lille chưa thực sự có chuỗi bất bại dài.

Phong độ của Lyon kém ổn định hơn. Đội thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của họ kết thúc bằng một thất bại. Lyon vì thế cần sớm lấy lại sự chắc chắn nếu muốn duy trì cuộc đua ở nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về Lyon

Lịch sử gần đây khiến Lille phải thận trọng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lille chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 4 trận. Lyon thắng 4 trong 5 lần gặp nhau đó.

Đây là thử thách tâm lý cho đội chủ nhà. Họ cần chứng minh vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng cao hơn đối thủ không chỉ là con số, mà còn đủ để đảo ngược thế đối đầu bất lợi.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lille, yếu tố quyết định là giữ được sự ổn định như những gì đội thể hiện ở trận gần nhất. Việc kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu có thể giúp họ hạn chế khả năng Lyon tận dụng lợi thế tâm lý từ các lần gặp trước.

Lyon sẽ tìm cách khai thác ký ức tích cực trong các cuộc đối đầu gần đây để phá vỡ chuỗi phong độ chưa tốt. Một khởi đầu tự tin có thể giúp họ cải thiện tinh thần sau chuỗi trận nhiều thất bại.

Nhận định

Lille có lợi thế về thứ hạng, điểm số và phong độ gần đây. Tuy nhiên, thành tích đối đầu thiên về Lyon khiến trận đấu khó có thể xem là một chiều. Nếu Lille duy trì được sự ổn định, họ có cơ sở để tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Còn nếu Lyon tận dụng được lợi thế tâm lý trước đối thủ này, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lille · 0 thắng 1 hòa Lyon · 4 thắng Lyon 1 - 0 Lille LYO Lille 1 - 2 Lyon LYO Lille 0 - 1 Lyon LYO Lyon 2 - 1 Lille LYO Lille 1 - 1 Lyon Hòa

Lille 5 trận gần nhất T H T H B 10 Trận 6-3-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 7 Thủng lưới Lyon 5 trận gần nhất B H T B B 10 Trận 5-2-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Lille 10 6 3 1 +7 21 T T H H T 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B 4 Marseille 10 6 0 4 +8 18 T T T T T 5 Lyon 10 5 2 3 +6 17 B T B T B 6 Nice 10 5 2 3 +3 17 T T T B T …

Tình hình lực lượng Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Santos (Knee Injury) Lyon ✚ C. Mata (Muscle Injury) ✚ T. Morton (Groin Injury) ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ P. Sulc (Knee Injury)