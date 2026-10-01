Nhận định Lille vs Stade Brestois 29: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 13 điểm. Trận gặp Stade Brestois 29 diễn ra lúc 01h45 ngày 18/10/2026 tại Stade Pierre-Mauroy.

Lille bước vào trận đấu với Stade Brestois 29 trong vị thế của đội đang bám sát nhóm dẫn đầu. Đội chủ nhà đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, và một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ giữ vững cơ hội đuổi theo ngôi đầu. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 18/10/2026 tại Stade Pierre-Mauroy.

Lille nhìn lên ngôi đầu, Stade Brestois 29 muốn bứt lên

Khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai đội khá rõ. Lille đang đứng thứ 2 với 13 điểm, còn Stade Brestois 29 xếp thứ 8 với 8 điểm, kém đối thủ 5 điểm.

Với Lille, mục tiêu bám đuổi ngôi đầu đòi hỏi sự ổn định trên sân nhà. Với Stade Brestois 29, một kết quả tích cực ở Stade Pierre-Mauroy sẽ là cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Phong độ: Lille nhỉnh hơn nhưng vừa chững lại

Trong 5 trận gần nhất, Lille thắng 3 và thua 2. Đáng chú ý, trận thua gần đây nhất khiến đội chủ nhà không thể kéo dài mạch thắng, dù trước đó họ đã có hai chiến thắng liên tiếp.

Trong khi đó, Stade Brestois 29 có phong độ chênh lệch hơn: thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng trận gần nhất, nhưng trước đó có hai trận thua liên tiếp. Chiến thắng mới nhất là tín hiệu đáng khích lệ cho đội khách trước chuyến làm khách.

Thế đối đầu cân bằng, nghiêng về những trận hòa

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội rất khó phân thắng bại. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lille thắng 1, Stade Brestois 29 thắng 1 và có tới 3 trận hòa.

Con số này nhắc rằng Stade Brestois 29 không phải đối thủ dễ bị khuất phục, dù đang kém Lille về thứ hạng và điểm số. Lille sẽ phải kiên nhẫn nếu muốn phá vỡ thế cân bằng vốn quen thuộc ở các cuộc đối đầu này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lille có lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn và phong độ tốt hơn trên giấy tờ. Để biến lợi thế đó thành điểm số, đội chủ nhà cần giữ sự tập trung, tránh mất điểm trước đối thủ vốn đã nhiều lần cầm hòa họ.

Ở chiều ngược lại, Stade Brestois 29 có thể tìm cách tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất để thi đấu chắc chắn và chờ cơ hội. Nếu kéo được trận đấu vào thế giằng co như nhiều lần đối đầu trước, đội khách hoàn toàn có thể mang về điểm số từ Stade Pierre-Mauroy.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Lille được đánh giá cao hơn và có nhiều động lực hơn để giành chiến thắng. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cùng nhiều trận hòa cho thấy trận đấu không hề đơn giản.

Nếu Lille tận dụng tốt lợi thế sân nhà, họ sẽ giữ được cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Còn Stade Brestois 29 cần duy trì tinh thần sau chiến thắng gần nhất để tạo bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lille · 1 thắng 3 hòa Stade Brestois 29 · 1 thắng Lille 1 - 1 Stade Brestois 29 Hòa Stade Brestois 29 3 - 3 Lille Hòa Stade Brestois 29 2 - 0 Lille SB2 Lille 3 - 1 Stade Brestois 29 LIL Stade Brestois 29 1 - 1 Lille Hòa

Lille 5 trận gần nhất B T T B T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới Stade Brestois 29 5 trận gần nhất T H B B T 6 Trận 2-2-2 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T 2 Lille 6 4 1 1 +5 13 T B T T H 3 Rennes 6 4 1 1 +2 13 T B T T T … 7 Toulouse 7 2 3 2 +1 9 T H T H B 8 Stade Brestois 29 6 2 2 2 +3 8 T B B T H 9 Lorient 6 2 2 2 0 8 T B H T B …

Tình hình lực lượng Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Santos (Knee Injury) ✚ A. Ueda (Foot Injury) ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Santos (Knee Injury) ✚ A. Ueda (Foot Injury) Stade Brestois 29 ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ N. Edjouma (Loan agreement) ✚ R. Le Guen (Broken Leg) ✚ G. Versini (Leg Injury) ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ N. Edjouma (Loan agreement) ✚ R. Le Guen (Broken Leg) ✚ G. Versini (Leg Injury)