Nhận định Lillestrom vs Plzen: Điểm tựa từ phong độ cao Lillestrom đang duy trì phong độ cao khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp gần đây nhất. Trận đấu với Plzen diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Åråsen Stadion.

Lillestrom bước vào trận gặp Plzen với phong độ cao hơn hẳn: thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Mạch thắng 3 trận liên tiếp ở thời điểm hiện tại là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội bóng Na Uy. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Åråsen Stadion.

Lillestrom: mạch thắng đang là tài sản lớn nhất

Trong 5 trận gần nhất, Lillestrom thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Ba trận mới nhất của họ đều kết thúc bằng chiến thắng, trước khi có một trận thua và một trận thắng ở khoảng thời gian xa hơn.

Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đang vận hành ổn định và biết cách giành điểm số trọn vẹn. Với đội bóng đang có tâm lý thoải mái, việc duy trì nhịp độ ấy ngay trên sân Åråsen Stadion là mục tiêu hợp lý.

Plzen: có chiến thắng nhưng thiếu ổn định

Plzen cũng có phong độ không tệ, nhưng bức tranh kém đều đặn hơn. Họ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất đều là chiến thắng, song trước đó đội từng thua liên tiếp 2 trận.

Như vậy, Plzen đang trên đà hồi phục sau giai đoạn chững lại. Tuy nhiên, so với đối thủ, chuỗi kết quả của họ vẫn thiếu sự bền bỉ, và đó là khác biệt đáng chú ý nhất giữa hai đội ở thời điểm này.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách rất nhỏ

Trên bảng xếp hạng, Lillestrom đứng thứ 31 với 1 điểm, còn Plzen xếp thứ 33 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên mỗi kết quả đều có thể làm thay đổi vị trí của họ.

Dù vậy, phong độ gần đây cho thấy Lillestrom đang đi vào trận đấu với tâm thế tốt hơn. Họ có chuỗi chiến thắng rõ ràng, trong khi Plzen vẫn đang tìm lại sự ổn định.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở tâm lý và sự tự tin. Lillestrom có lợi thế nhờ mạch thắng gần đây, còn Plzen cần chứng minh hai chiến thắng mới nhất không phải là nhất thời.

Nhìn chung, Lillestrom được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ. Plzen vẫn đủ khả năng tạo khó khăn nếu giữ được tinh thần sau chuỗi hai trận thắng gần nhất.

Lillestrom 5 trận gần nhất T T T B T 5 Trận 1-2-2 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 10 Thủng lưới Plzen 5 trận gần nhất T T B B T 5 Trận 1-0-4 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … 30 Hapoel Beer Sheva 3 0 1 2 -5 1 B B H 31 Lillestrom 3 0 1 2 -7 1 B H B 32 Lech Poznan 3 0 1 2 -8 1 H B B 33 Plzen 3 0 0 3 -5 0 B B B 34 Marseille 3 0 0 3 -5 0 B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lillestrom ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Groin Injury) ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Groin Injury) Plzen ✚ V. Jemelka (Knee Injury) ✚ M. Tvrdon (Off the roster) ✚ V. Jemelka (Knee Injury) ✚ M. Tvrdon (Off the roster)