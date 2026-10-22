Nhận định Lillestrom vs Real Sociedad: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Lillestrom đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Real Sociedad một bậc với cùng 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Åråsen Stadion.

Lillestrom đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ đứng sau Real Sociedad đúng một bậc trên bảng xếp hạng. Hai đội cùng có 1 điểm. Trận đấu trên sân Åråsen Stadion lúc 02:00 ngày 23/10/2026 vì thế mang ý nghĩa của một cuộc cạnh tranh sát sao về thứ hạng.

Cuộc đua sít sao trên bảng xếp hạng

Real Sociedad hiện xếp hạng 22 với 1 điểm. Lillestrom đứng ngay sau, ở hạng 23, cũng với 1 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở một bậc trên bảng, nên kết quả của trận này có thể thay đổi vị trí của cả hai.

Với chênh lệch mong manh như vậy, cả chủ nhà lẫn đội khách đều có lý do để chơi tích cực. Một chiến thắng có thể giúp đội thắng tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây của Lillestrom

Trong 5 trận gần nhất, Lillestrom thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà đang có chuỗi kết quả khá cân bằng, với trận gần nhất là một chiến thắng.

Trước đó, Lillestrom có hai trận hòa liên tiếp, rồi một trận thắng và một trận thua ở những vòng cũ hơn. Chiến thắng mới nhất là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội bóng trước khi tiếp đón Real Sociedad trên sân nhà.

Phong độ gần đây của Real Sociedad

Real Sociedad thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách cũng vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau một trận hòa trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy Real Sociedad có phong độ nhỉnh hơn Lillestrom xét về số trận thắng. Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng của hai đội lại gần như ngang nhau, nên lợi thế về phong độ chưa chắc đã chuyển thành lợi thế ở trận đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều đang ở trạng thái tâm lý tích cực sau chiến thắng gần nhất. Điều đó khiến trận đấu nhiều khả năng diễn ra với nhịp độ cao và sự quyết liệt ở cả hai phía.

Lillestrom có lợi thế sân nhà ở Åråsen Stadion, trong khi Real Sociedad mang theo chuỗi thắng nhiều hơn trong 5 trận gần nhất. Đội nào giữ được sự ổn định và tận dụng tốt các tình huống then chốt sẽ có cơ hội vượt lên trong cuộc đua thứ hạng.

Nhận định

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội có điểm số bằng nhau và vị trí liền kề trên bảng xếp hạng. Real Sociedad có phong độ nhỉnh hơn, còn Lillestrom được chơi trên sân nhà và đang có đà đi lên sau chiến thắng gần nhất. Với những yếu tố đó, trận đấu hứa hẹn cân bằng và có thể được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ.

Lillestrom 5 trận gần nhất T H H T B 4 Trận 1-2-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Real Sociedad 5 trận gần nhất T H T B T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 21 Red Bull Salzburg 2 1 0 1 -3 3 B T 22 Real Sociedad 2 0 1 1 -1 1 H B 23 Lillestrom 2 0 1 1 -1 1 H B 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lillestrom ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Injury) ✚ L. Alperud (Inactive) ✚ L. Ranger (Inactive) ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Injury) ✚ L. Alperud (Inactive) ✚ L. Ranger (Inactive) Real Sociedad ✚ J. Aramburu (Leg Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ Y. Herrera (Calf Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ J. Aramburu (Leg Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ Y. Herrera (Calf Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury)