Nhận định Liverpool vs Brentford - Premier League 22:00 ngày 24/05 Liverpool hướng đến mục tiêu củng cố vị trí trong top 5 Premier League khi tiếp đón Brentford tại Anfield, trong bối cảnh đội khách đang gặp khó khăn khi thi đấu xa nhà.

Bối cảnh trận đấu tại Anfield

Vào lúc 22:00 ngày 24/05/2026, sân vận động Anfield sẽ là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Liverpool và Brentford trong khuôn khổ vòng 37 Premier League. Trong khi Liverpool đang nỗ lực bảo vệ vị trí thứ 5 để đảm bảo suất dự cúp châu Âu mùa tới, Brentford hiện đứng thứ 9 và vẫn đang tìm kiếm những điểm số quan trọng để cải thiện vị trí trong top 10 trước khi mùa giải khép lại.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Cuộc đối đầu này mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội khi giải đấu đang bước vào giai đoạn hạ màn. Dưới đây là vị thế của hai câu lạc bộ trước giờ bóng lăn:

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Liverpool 5 59 thắng 2, hòa 1, thua 2 Brentford 9 52 thắng 1, hòa 2, thua 2

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Liverpool: Tận dụng ưu thế sân nhà

Đội bóng vùng Merseyside đã trải qua 37 trận đấu với kết quả 17 trận thắng, 8 trận hòa và 12 trận thua. Đáng chú ý, Anfield vẫn là pháo đài vững chắc của thầy trò HLV Liverpool khi họ giành tới 10 chiến thắng và chỉ để thất thủ 3 lần trên sân nhà mùa này. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1.7 bàn/trận (tổng 62 bàn), hàng công của đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ tạo ra sức ép lớn lên hệ thống phòng ngự của đối phương.

Brentford: Nỗ lực vượt khó trên sân khách

Ở phía bên kia chiến tuyến, Brentford sở hữu 14 chiến thắng và 10 trận hòa sau 37 vòng đấu. Tuy nhiên, phong độ sân khách của họ là một dấu hỏi lớn khi đã để thua tới 10 trận khi phải thi đấu xa nhà. Với 54 bàn thắng ghi được (trung bình 1.5 bàn/trận), Brentford có khả năng tạo ra đột biến nhưng việc để thủng lưới trung bình 1.4 bàn mỗi trận là điểm yếu mà họ cần khắc phục nếu muốn có điểm tại Anfield.

Lịch sử đối đầu: Liverpool chiếm ưu thế

Nhìn vào lịch sử 5 cuộc chạm trán gần nhất, Liverpool đang là đội chiếm thế thượng phong với 4 chiến thắng. Tuy nhiên, ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 10/2025, Brentford đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại The Kop với tỷ số 3-2.

26/10/2025: Brentford 3 - 2 Liverpool

18/01/2025: Brentford 0 - 2 Liverpool

25/08/2024: Liverpool 2 - 0 Brentford

17/02/2024: Brentford 1 - 4 Liverpool

12/11/2023: Liverpool 3 - 0 Brentford

Tình hình lực lượng và đội hình

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về mặt nhân sự do chấn thương trước trận đấu quan trọng này.

Danh sách vắng mặt của Liverpool

S. Bajcetic: Vắng mặt do chấn thương gân kheo.

C. Bradley: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

H. Ekitike: Vắng mặt do chấn thương gân Achilles.

W. Endo: Vắng mặt do chấn thương chân.

G. Leoni: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Vắng mặt do chấn thương đầu gối. J. Frimpong & A. Isak: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Danh sách vắng mặt của Brentford

F. Carvalho: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

R. Henry: Vắng mặt do chấn thương cơ.

A. Milambo: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Dự đoán kết quả và nhận định chiến thuật

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm duy trì vị trí trong top 5, Liverpool được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Các chuyên gia dự báo khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà là 45%, trong khi khả năng chia điểm cũng ở mức tương đương 45%. Chỉ có 10% cơ hội để Brentford tạo nên cú sốc tại Anfield.

Về mặt lối chơi, cả hai đội dự kiến sẽ duy trì sự thận trọng khi tỷ lệ bàn thắng dự đoán cho mỗi bên đều ở mức dưới 2.5 bàn. Lời khuyên hợp lý nhất cho trận đấu này là lựa chọn cơ hội kép (double chance): Liverpool thắng hoặc hòa, dựa trên sự ổn định của họ tại Anfield và lịch sử đối đầu thuận lợi.