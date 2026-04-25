Nhận định Liverpool vs Crystal Palace - Vòng 34 Premier League Liverpool đối mặt thử thách lớn tại Anfield khi tiếp đón đối thủ kỵ rơ Crystal Palace trong bối cảnh đội hình sứt mẻ nghiêm trọng bởi bão chấn thương.

Vào lúc 21h00 ngày 25/04/2026, sân vận động Anfield sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Liverpool và Crystal Palace trong khuôn khổ vòng 34 Premier League. Đây là thời điểm then chốt của mùa giải khi mọi sai lầm đều có thể khiến đội bóng của vùng Merseyside trả giá đắt trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Vị trí trên bảng xếp hạng và áp lực mục tiêu

Hiện tại, Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 55 điểm sau 33 trận đấu. Khoảng cách với nhóm dẫn đầu đang trở nên mong manh, buộc thầy trò HLV Liverpool phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Trong khi đó, Crystal Palace đang tạm an toàn ở vị trí thứ 13 với 43 điểm, một vị trí cho phép họ thi đấu với tâm lý thoải mái hơn.

Phân tích phong độ: Sự bất ổn đối đầu tính ổn định

Liverpool đang trải qua giai đoạn phong độ thiếu ổn định với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Dù đã giành được 9 chiến thắng trên sân nhà mùa này, nhưng hiệu suất ghi bàn trung bình 1.6 bàn/trận là con số chưa thực sự thuyết phục đối với một ứng viên top đầu. Đặc biệt, hàng thủ của họ đang bộc lộ nhiều kẽ hở khi để thủng lưới trung bình 1.3 bàn mỗi trận.

Ngược lại, Crystal Palace cho thấy họ là đối thủ không dễ bị khuất phục. Trong 5 trận gần đây, đội bóng này chỉ để thua duy nhất 1 trận, giành được 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, Palace thi đấu khá hiệu quả trên sân khách với 7 chiến thắng kể từ đầu mùa, nhờ vào lối chơi kỷ luật với hiệu số bàn thắng bại cân bằng (35 bàn thắng và 36 bàn thua).

Lịch sử đối đầu: Nỗi ám ảnh của "Lữ đoàn đỏ"

Số liệu thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất đang mang lại ưu thế tâm lý cực lớn cho đội khách. Liverpool chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, trong khi đã để thua 2 trận và hòa 2 trận trước Crystal Palace. Ở hai lần đối đầu gần nhất vào cuối năm 2025, Crystal Palace đều giành chiến thắng với các tỷ số 3-0 và 2-1, biến họ trở thành "khắc tinh" thực sự của đội chủ sân Anfield.

Khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh kéo dài, đặc biệt là đội chủ nhà:

Liverpool: Vắng mặt chắc chắn các cầu thủ S. Bajcetic (chấn thương gân kheo), C. Bradley (chấn thương đầu gối), H. Ekitike (chấn thương gân Achilles), W. Endo (chấn thương bàn chân), G. Leoni (chấn thương đầu gối) và G. Mamardashvili. Khả năng ra sân của thủ thành Alisson (chấn thương cơ) và hậu vệ J. Gomez vẫn còn bỏ ngỏ.

Crystal Palace: Thiếu vắng C. Doucoure (chấn thương đầu gối), E. Guessand và E. Nketiah (chấn thương đùi). N. Clyne (bị ốm) và A. Wharton vẫn đang trong quá trình theo dõi sức khỏe.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Dựa trên các chỉ số phân tích, Crystal Palace được đánh giá có khả năng cao sẽ giành ít nhất 1 điểm tại Anfield. Với tỷ lệ dự đoán hòa hoặc khách thắng lên đến 90% (chia đều 45% cho mỗi trường hợp), đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho hàng công của Liverpool. Trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều thiếu vắng các trụ cột quan trọng trên hàng công, với dự báo tổng bàn thắng mỗi đội có thể dưới mức 2.5 bàn.