Nhận định Liverpool vs Manchester City - Đại chiến kịch tính tại Anfield Manchester City hành quân đến Anfield với mục tiêu bảo vệ ngôi nhì bảng trong bối cảnh cả hai ông lớn đều đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương.

Vòng đấu Premier League chứng kiến màn đối đầu tâm điểm giữa Liverpool và Manchester City vào lúc 23h30 ngày 08/02/2026. Trận đại chiến diễn ra tại thánh địa Anfield không chỉ là cuộc cạnh tranh về mặt điểm số mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng vô địch và vị thế của hai đội bóng hàng đầu nước Anh.

Vị thế trên bảng xếp hạng và tầm quan trọng

Hiện tại, Manchester City đang đứng thứ 2 với 47 điểm, bám đuổi sát sao ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Liverpool xếp ở vị trí thứ 6 với 39 điểm. Khoảng cách 8 điểm khiến Lữ đoàn đỏ buộc phải giành kết quả có lợi nếu muốn thu hẹp cách biệt và duy trì hy vọng chen chân vào top 4.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Manchester City 2 47 thắng 1, hòa 3, thua 1 Liverpool 6 39 thắng 1, hòa 3, thua 1

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Liverpool: Điểm tựa sân nhà Anfield

Đoàn quân của huấn luyện viên chủ nhà đã trải qua 24 trận đấu mùa này với 11 chiến thắng, 6 trận hòa và 7 thất bại. Đáng chú ý, Anfield vẫn là pháo đài vững chắc khi họ giành được 7 chiến thắng và chỉ để thua 2 trận tại đây. Hiệu suất ghi bàn của Liverpool đạt trung bình 1.6 bàn/trận, tuy nhiên hàng phòng ngự vẫn là nỗi lo khi đã để thủng lưới 33 bàn từ đầu mùa.

Manchester City: Sức mạnh tấn công vượt trội

Đội khách sở hữu hàng công mạnh nhất nhì giải đấu với 49 bàn thắng (trung bình 2.0 bàn/trận) và hàng thủ kiên cố chỉ để lọt lưới 23 bàn. Dù vậy, phong độ sân khách của The Citizens mùa này có phần chệch choạc với 4 trận thua sau 24 vòng đấu. Trong 5 trận gần nhất, Manchester City chỉ giành được 1 chiến thắng, cho thấy dấu hiệu hụt hơi trong giai đoạn quan trọng.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Liverpool nhỉnh hơn với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đặc biệt, trong hai lần gần nhất tiếp đón Manchester City tại Anfield, Liverpool đều giữ sạch lưới và giành chiến thắng hoặc hòa.

09/11/2025: Manchester City 3 - 0 Liverpool

23/02/2025: Manchester City 0 - 2 Liverpool

01/12/2024: Liverpool 2 - 0 Manchester City

10/03/2024: Liverpool 1 - 1 Manchester City

25/11/2023: Manchester City 1 - 1 Liverpool

Cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng

Cả hai đội bóng đều bước vào trận đại chiến với danh sách bệnh binh kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sơ đồ chiến thuật.

Tình hình lực lượng Liverpool

S. Bajcetic: Vắng mặt vì chấn thương gân kheo.

Vắng mặt vì chấn thương gân kheo. C. Bradley: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối. J. Frimpong: Vắng mặt vì chấn thương.

Vắng mặt vì chấn thương. A. Isak: Vắng mặt vì gãy chân.

Vắng mặt vì gãy chân. G. Leoni: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối. J. Gomez: Bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Tình hình lực lượng Manchester City

J. Doku: Vắng mặt vì chấn thương bắp chân.

Vắng mặt vì chấn thương bắp chân. J. Gvardiol: Vắng mặt vì gãy chân.

Vắng mặt vì gãy chân. M. Kovacic: Vắng mặt vì chấn thương gót chân.

Vắng mặt vì chấn thương gót chân. Savinho: Vắng mặt vì vấn đề sức khỏe.

Vắng mặt vì vấn đề sức khỏe. J. Stones: Vắng mặt vì chấn thương đùi.

Vắng mặt vì chấn thương đùi. B. Silva: Bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương cơ.

Dự đoán kết quả

Dù Manchester City được đánh giá cao hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu tại Anfield đang ủng hộ Liverpool. Các chuyên gia dự đoán một trận đấu chặt chẽ với tỷ lệ Liverpool thắng hoặc hòa lên tới 90%.

Dự đoán tỷ lệ:

Liverpool thắng: 45%

Hòa: 45%

Manchester City thắng: 10%

Dự báo bàn thắng: Cả hai đội được dự đoán sẽ ghi dưới 2.5 bàn thắng mỗi bên do sự thận trọng và thiếu vắng các trụ cột quan trọng.