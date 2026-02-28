Nhận định Liverpool vs West Ham - Premier League Liverpool đứng trước cơ hội củng cố vị trí thứ 6 khi tiếp đón West Ham tại Anfield, trong bối cảnh cả hai đội đều đang nỗ lực tìm lại sự ổn định cho những mục tiêu riêng biệt.

Trận đối đầu giữa Liverpool và West Ham tại vòng 27 Premier League diễn ra trong bối cảnh trái ngược về thứ hạng. Trong khi Liverpool đang bám đuổi quyết liệt nhóm dự cúp châu Âu, đội khách West Ham lại đang chật vật ở vị trí thứ 18, nằm trong nhóm cầm đèn đỏ của giải đấu.

22:00 ngày 28/02/2026 - Anfield

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Liverpool 6 45 Thắng 3, Thua 2 West Ham 18 25 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1

Liverpool: Duy trì áp lực tại Anfield

Đội bóng của thành phố cảng hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 45 điểm sau 27 vòng đấu. Phong độ sân nhà là điểm tựa lớn cho Liverpool khi họ đã giành được 7 chiến thắng và chỉ để thua 3 trận tại Anfield mùa này. Hiệu suất tấn công của đội chủ nhà đạt mức 1.6 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ để lọt lưới trung bình 1.3 bàn.

Bên cạnh đó, Liverpool đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng khi danh sách bệnh binh kéo dài, đặc biệt là sự thiếu vắng của chân sút Isak do gãy chân và tiền vệ sáng tạo Wirtz do chấn thương lưng. Điều này buộc ban huấn luyện phải có những tính toán chiến thuật linh hoạt để duy trì sức mạnh tấn công.

West Ham: Nỗ lực thoát khỏi nhóm nguy hiểm

Ở phía đối diện, West Ham đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi chỉ giành được 6 chiến thắng sau 27 trận đã đấu. Hàng phòng ngự của đội bóng London đang là tử huyệt khi để thủng lưới trung bình tới 1.8 bàn/trận. Mặc dù phong độ gần đây có dấu hiệu khởi sắc với 2 trận thắng và 2 trận hòa trong 5 vòng đấu gần nhất, nhưng việc phải làm khách tại Anfield vẫn là một thử thách cực đại.

Lịch sử đối đầu áp đảo

Thống kê lịch sử đang nghiêng hoàn toàn về phía Liverpool. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Liverpool giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đặc biệt, trong năm 2024, Liverpool từng có những chiến thắng đậm với tỷ số 5-0 và 5-1 trước đối thủ này. Trận lượt đi ở mùa giải năm nay trên sân của West Ham cũng kết thúc với thắng lợi 2-0 nghiêng về phía The Reds.

Tình hình lực lượng

Liverpool: Đội chủ nhà tổn thất nặng nề khi S. Bajcetic (gân kheo), C. Bradley (đầu gối), W. Endo, A. Isak (gãy chân), G. Leoni (đầu gối) và F. Wirtz (lưng) chắc chắn vắng mặt. Khả năng ra sân của J. Frimpong vẫn còn đang bỏ ngỏ.

West Ham: Đội khách thiếu vắng thủ thành kỳ cựu L. Fabianski (chấn thương lưng), Pablo (chấn thương bắp chân) và F. Potts do án treo giò (thẻ đỏ).

Nhận định chuyên gia

Mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho đội chủ nhà là 45%, ngang bằng với tỷ lệ một kết quả hòa, trong khi cơ hội thắng của West Ham chỉ ở mức 10%.

Dưới góc nhìn chuyên môn, trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng (dưới 2.5 bàn). Lời khuyên cho trận đấu này là phương án Liverpool thắng hoặc hòa (Double chance) để đảm bảo tính an toàn trong bối cảnh lực lượng cả hai đội đều không đạt trạng thái lý tưởng nhất.