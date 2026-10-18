Nhận định Lorient vs Monaco: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Monaco còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng hạng 3 với 14 điểm và chưa thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Lorient diễn ra lúc 22h15 ngày 18/10/2026.

Monaco đang có cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Lorient tại Stade du Moustoir lúc 22h15 ngày 18/10/2026. Đội khách đứng hạng 3 với 14 điểm và đang có chuỗi 5 trận không thua. Lorient xếp hạng 10 với 8 điểm và cần một kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Monaco vững vàng, chưa biết thua trong 5 trận gần nhất

Monaco bước vào trận đấu với phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội đang giữ được nhịp độ tốt.

Chuỗi kết quả này giúp Monaco đứng hạng 3 với 14 điểm. Đây là vị trí thuận lợi để đội tiếp tục theo sát nhóm dẫn đầu. Muốn giữ cơ hội đó, Monaco cần tận dụng các trận đấu ở tầm như chuyến làm khách này.

Lorient thất thường, nhưng vừa lấy lại mạch thắng

Phong độ của Lorient dao động nhiều hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy vậy, Lorient vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau một trận thua ngay trước đó.

Hiện đội chủ nhà xếp hạng 10 với 8 điểm, kém Monaco 6 điểm. Chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp Lorient củng cố tinh thần và tạo sức ép lên đối thủ đang xếp trên.

Thế đối đầu cân bằng, Lorient không hề lép vế

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy Monaco chưa thể xem Lorient là đối thủ dễ bắt nạt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lorient thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Monaco thắng 1 trận.

Như vậy, đội chủ nhà từng giành lợi thế nhiều hơn trong các lần chạm trán gần đây. Điều này có thể tiếp thêm sự tự tin cho Lorient khi họ được thi đấu trước sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội mang đến hai trạng thái khác nhau. Monaco có sự ổn định với chuỗi 5 trận không thua và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Lorient có lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu khả quan và đà hưng phấn từ chiến thắng gần nhất.

Với Monaco, việc giữ kỷ luật và hạn chế sai sót sẽ quyết định khả năng duy trì cuộc đua bám đuổi. Với Lorient, sự tập trung trước đối thủ đang xếp trên sẽ là yếu tố quan trọng để tìm kiếm điểm số.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Monaco nhỉnh hơn về mặt tổng thể. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà khiến Lorient hoàn toàn có thể gây khó khăn. Nếu Monaco duy trì được sự ổn định, họ có cơ sở để mang điểm về từ Stade du Moustoir và giữ cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lorient · 2 thắng 2 hòa Monaco · 1 thắng Monaco 1 - 3 Lorient LOR Lorient 3 - 1 Monaco LOR Monaco 2 - 2 Lorient Hòa Lorient 2 - 2 Monaco Hòa Monaco 3 - 1 Lorient MON

Lorient 5 trận gần nhất T B H T B 6 Trận 2-2-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới Monaco 5 trận gần nhất T H T T H 6 Trận 4-2-0 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 2 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T 3 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T 4 Rennes 6 4 1 1 +2 13 T B T T T … 9 Toulouse 7 2 3 2 +1 9 T H T H B 10 Lorient 6 2 2 2 0 8 T B H T B 11 Nice 6 2 2 2 -2 8 T T B H B …

Tình hình lực lượng Lorient ✚ N. Mbamba (Muscle Injury) ✚ N. Mbamba (Muscle Injury) Monaco ✚ P. Brunner (Suspended) ✚ E. Dier (Muscle Injury) ✚ S. Idumbo (Injury) ✚ P. Brunner (Suspended) ✚ E. Dier (Muscle Injury) ✚ S. Idumbo (Injury)