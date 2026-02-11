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Nhận định Lorient vs Stade Brestois 29: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể02/11/2026 21:45

Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 12 điểm, sẵn sàng tiếp Stade Brestois 29 tại Stade du Moustoir lúc 02:45 ngày 03/11/2026.

Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 10 và 12 điểm. Khi tiếp Stade Brestois 29 (hạng 14, 9 điểm) trên sân Stade du Moustoir lúc 02:45 ngày 03/11/2026, đội chủ nhà có cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm bên dưới và áp sát hơn nữa nhóm đầu bảng.

Chênh lệch giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nên kết quả trận này đủ sức làm thay đổi bức tranh ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Lorient bám sát nhóm trên nhờ phong độ ổn định

Lorient đang đứng thứ 10 với 12 điểm, vị trí cho thấy họ không bị bỏ lại quá xa nhóm dẫn đầu. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận.

Đáng chú ý, Lorient chưa thua nhiều trong giai đoạn này. Họ bước vào trận đấu sau một trận hòa, nhưng trước đó từng có chuỗi hai trận thắng liên tiếp. Đó là nền tảng tâm lý tốt để chủ nhà tự tin chơi trên sân nhà.

Stade Brestois 29 cần một trận đấu tạo bước ngoặt

Trong khi đó, Stade Brestois 29 đứng thứ 14 với 9 điểm, kém Lorient 3 điểm. Phong độ 5 trận gần nhất của đội khách là thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Điểm đáng lo cho Stade Brestois 29 là họ vừa nếm thất bại ở trận gần nhất. Đội khách cần nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, nếu muốn mang điểm về từ chuyến làm khách này.

Thế đối đầu nghiêng về Stade Brestois 29

Ở góc độ lịch sử, Lorient có lý do để dè chừng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà chưa thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận. Stade Brestois 29 vì thế đang nắm lợi thế tâm lý nhất định.

Tuy nhiên, bối cảnh lần này đã khác. Lorient đang xếp trên đối thủ và có phong độ gần đây nhỉnh hơn, nên đây là cơ hội để họ phá vỡ thế bất lợi trong các lần chạm trán trước.

Điểm then chốt của trận đấu

Với một đội chủ nhà muốn bám sát nhóm trên, Lorient sẽ cần khai thác tối đa lợi thế sân nhà và duy trì sự kiên định như những trận thắng gần đây. Một trận hòa có thể giữ họ trong cuộc đua, nhưng chiến thắng mới giúp họ tiến gần hơn đến mục tiêu.

Về phía Stade Brestois 29, thế đối đầu thuận lợi là điểm tựa tinh thần. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà như những lần gặp trước.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có khoảng cách điểm số không lớn nhưng tâm thế khác nhau. Lorient nhỉnh hơn về vị trí và phong độ, còn Stade Brestois 29 có lợi thế từ lịch sử đối đầu. Trận đấu tại Stade du Moustoir vì thế hứa hẹn cân bằng, với bài toán chính là bên nào giữ được sự tập trung tốt hơn trong những thời điểm quyết định.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lorient · 0 thắng2 hòaStade Brestois 29 · 3 thắng
08/02/2026
Stade Brestois 29
2 - 0
Lorient
SB2
19/10/2025
Lorient
3 - 3
Stade Brestois 29
Hòa
20/07/2024
Lorient
1 - 1
Stade Brestois 29
Hòa
31/03/2024
Lorient
0 - 1
Stade Brestois 29
SB2
21/12/2023
Stade Brestois 29
4 - 0
Lorient
SB2
Lorient
5 trận gần nhất
HTTBH
8
Trận
3-3-2
T-H-B
7
Ghi (TB 0.9)
6
Thủng lưới
Stade Brestois 29
5 trận gần nhất
BHTHB
8
Trận
2-3-3
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain9621+1120TTTTT
2Lille9531+618THHTB
3Lyon9522+817TBTBT
9Lens9414+313BTTTB
10Lorient8332+112HTTBH
11Toulouse9243-110BHTHT
13Auxerre9315-1010BHTBT
14Stade Brestois 298233+29BHTBB
15Angers9225-88BHBBT
Tình hình lực lượng
Lorient
B. Fadiga (Muscle Injury)
P. Katseris (Muscle Injury)
B. Fadiga (Muscle Injury)
P. Katseris (Muscle Injury)
Stade Brestois 29
B. Chardonnet (Calf Injury)
R. Le Guen (Broken Leg)
G. Versini (Leg Injury)
B. Chardonnet (Calf Injury)
R. Le Guen (Broken Leg)
G. Versini (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Lorient vs Stade Brestois 29: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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