Nhận định Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 với 46 điểm. Trận gặp Los Angeles Galaxy diễn ra lúc 08:00 ngày 26/10/2026 tại Banc of California Stadium.

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 46 điểm. Trận tiếp đón Los Angeles Galaxy lúc 08:00 ngày 26/10/2026 trên sân Banc of California Stadium vì thế là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Los Angeles FC giữ vị thế trong nhóm đầu

Với 46 điểm, Los Angeles FC đang xếp hạng 6, hơn Los Angeles Galaxy 6 điểm và 3 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này giúp đội chủ nhà có lợi thế về thứ hạng trước trận đấu.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Los Angeles FC chưa thật ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi này cho thấy Los Angeles FC khó thua nhưng cũng chưa tận dụng được nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm.

Los Angeles Galaxy mang phong độ tích cực

Ở chiều ngược lại, Los Angeles Galaxy đang đứng thứ 9 với 40 điểm. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, nhỉnh hơn đối thủ về số trận thắng. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc với kết quả hòa.

Do đó, Los Angeles Galaxy bước vào trận với tâm thế khá tự tin. Nếu giành chiến thắng, họ có thể rút ngắn khoảng cách với đối thủ cùng thành phố trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles FC thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Los Angeles Galaxy thắng 1 trận. Thành tích này cho thấy Los Angeles FC có phần nhỉnh hơn, song cặp đấu vẫn khá cân bằng với hai trận hòa.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố sẽ ảnh hưởng nhiều đến diễn biến trận đấu. Thứ nhất là khả năng của Los Angeles FC trong việc biến thế trận ổn định thành chiến thắng. Thứ hai là liệu Los Angeles Galaxy có duy trì được mạch kết quả tích cực khi làm khách.

Nhìn chung, đây là trận đấu có nhiều điều để cân nhắc. Los Angeles FC hơn về thứ hạng và thành tích đối đầu, trong khi Los Angeles Galaxy có phong độ gần đây tốt hơn. Sự chênh lệch nhỏ giữa hai đội cho thấy một trận đấu giằng co.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Los Angeles FC · 2 thắng 2 hòa Los Angeles Galaxy · 1 thắng Los Angeles Galaxy 0 - 3 Los Angeles FC LAF Los Angeles FC 3 - 3 Los Angeles Galaxy Hòa Los Angeles Galaxy 2 - 2 Los Angeles FC Hòa Los Angeles Galaxy 4 - 2 Los Angeles FC LAG Los Angeles Galaxy 1 - 2 Los Angeles FC LAF

Los Angeles FC 5 trận gần nhất H T H B H 31 Trận 12-10-9 T-H-B 48 Ghi (TB 1.5) 33 Thủng lưới Los Angeles Galaxy 5 trận gần nhất H T B T T 31 Trận 10-10-11 T-H-B 43 Ghi (TB 1.4) 52 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 31 16 7 8 +31 55 B T H H B 2 FC Dallas 31 15 9 7 +11 54 T H T B T 3 St. Louis City 31 14 9 8 +12 51 B B H T T … 5 Houston Dynamo 31 13 9 9 +2 48 H H H H B 6 Los Angeles FC 31 12 10 9 +15 46 H T H B H 7 Seattle Sounders 31 11 10 10 +2 43 H H B T T 8 Colorado Rapids 31 12 6 13 +1 42 T H H H B 9 Los Angeles Galaxy 31 10 10 11 -9 40 H T B T T 10 Real Salt Lake 31 11 6 14 0 39 T T H B T …

Tình hình lực lượng Los Angeles FC ✚ C. Carter (Arm Injury) ✚ J. Ebobisse (Leg Injury) ✚ T. Tillman (Pelvis Injury) ✚ C. Carter (Arm Injury) ✚ J. Ebobisse (Leg Injury) ✚ T. Tillman (Pelvis Injury) Los Angeles Galaxy ✚ K. Furuhashi (Hamstring Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ H. Lozano (Hamstring Injury) ✚ I. Parente (Ankle Injury) ✚ K. Furuhashi (Hamstring Injury) ✚ R. Puig (Knee Injury) ✚ H. Lozano (Hamstring Injury) ✚ I. Parente (Ankle Injury)