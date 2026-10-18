Nhận định Lyon vs Nice: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 11 điểm. Họ tiếp đón Nice, đội xếp hạng 11, lúc 01:45 ngày 19/10/2026 tại Groupama Stadium.

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp đón Nice trên sân Groupama Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 19/10/2026. Đội chủ nhà đứng hạng 5 với 11 điểm, còn Nice ở vị trí thứ 11 với 8 điểm.

Lyon giữ vị trí cao nhờ phong độ ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Lyon thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Kết quả gần nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội bóng vẫn giữ được nhịp độ tốt trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Với 11 điểm và vị trí thứ 5, Lyon đang nằm trong nhóm các đội cạnh tranh trực tiếp ở tốp đầu. Thi đấu trên sân nhà, thầy trò đội chủ nhà có lợi thế về tâm lý để tiếp tục duy trì khoảng cách với nhóm bên dưới.

Nice có hai trận thắng gần nhất nhưng chuỗi kết quả thiếu đều

Phong độ của Nice trong 5 trận gần nhất là thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là họ đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất, sau khi trước đó thua một trận, hòa một trận rồi lại thua một trận.

Chuỗi kết quả lên xuống thất thường phản ánh một tập thể chưa thể hiện sự ổn định. Hiện Nice xếp hạng 11 với 8 điểm, kém Lyon 3 điểm và cách 6 bậc trên bảng xếp hạng. Một kết quả tích cực trên sân đối thủ sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về Lyon

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lyon thắng 4 trận, Nice thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Con số này cho thấy đội chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu gần đây, và các trận giữa hai đội thường có người thắng, người thua.

Tuy vậy, lịch sử chỉ là một yếu tố tham khảo. Nice đang có phong độ đi lên với hai trận thắng gần nhất, nên họ hoàn toàn có thể làm khó đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lyon, thách thức là giữ vững sự ổn định để không bị tụt lại so với nhóm dự cúp châu lục. Họ cần tận dụng lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt để giành điểm trước đối thủ ở nhóm giữa bảng.

Với Nice, cơ hội nằm ở việc duy trì tinh thần sau hai chiến thắng liên tiếp. Nếu giữ được sự chắc chắn và thi đấu kỷ luật, họ có thể gây khó khăn cho đội chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thành tích đối đầu, Lyon có lợi thế nhỉnh hơn trước thềm trận đấu. Ngược lại, Nice mang theo đà hưng phấn từ hai trận thắng gần nhất. Trận đấu này vì vậy được kỳ vọng sẽ là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của Lyon trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lyon · 4 thắng 0 hòa Nice · 1 thắng Lyon 2 - 0 Nice LYO Nice 3 - 2 Lyon NIC Nice 0 - 2 Lyon LYO Lyon 4 - 1 Nice LYO Lyon 1 - 0 Nice LYO

Lyon 5 trận gần nhất T B T T H 6 Trận 3-2-1 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới Nice 5 trận gần nhất T T B H B 6 Trận 2-2-2 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 2 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T 3 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T 4 Rennes 6 4 1 1 +2 13 T B T T T 5 Lyon 6 3 2 1 +7 11 B T H T H 6 Paris FC 6 3 2 1 +4 11 B T H T T … 10 Lorient 6 2 2 2 0 8 T B H T B 11 Nice 6 2 2 2 -2 8 T T B H B 12 Strasbourg 7 2 1 4 -3 7 B B B H T …

Tình hình lực lượng Lyon ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ N. Tagliafico (Knee Injury) ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ N. Tagliafico (Knee Injury) Nice ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) ✚ M. Sanson (Knee Injury) ✚ A. Abdi (Muscle Injury) ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury)