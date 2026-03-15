Nhận định Mallorca vs Espanyol: Thử thách cực đại cho đội chủ nhà tại La Liga Mallorca đang đứng trước nguy cơ xuống hạng khi phải tiếp đón Espanyol trong bối cảnh vắng mặt hàng loạt trụ cột vì chấn thương và phong độ bết bát tại La Liga.

Vào lúc 20:00 ngày 15/03/2026, trận cầu tâm điểm giữa Mallorca và Espanyol sẽ diễn ra tại sân vận động Estadi Mallorca Son Moix. Đây là cuộc đối đầu mang ý nghĩa trái ngược: trong khi Mallorca đang vật lộn trong nhóm cầm đèn đỏ, Espanyol lại đang nỗ lực củng cố vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Khoảng cách giữa hai đội hiện là 12 điểm. Espanyol đang thể hiện sự ổn định hơn đáng kể so với một Mallorca đang đánh mất chính mình.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Espanyol 7 37 Thua 1, Hòa 3, Thắng 1 Mallorca 18 25 Thua 4, Hòa 1

Phong độ và hiệu số bàn thắng

Mallorca đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng khi chỉ giành được 1 điểm duy nhất trong 5 trận đấu gần đây. Sau 27 vòng đấu, đội chủ sân Son Moix mới chỉ có 6 chiến thắng. Điểm yếu lớn nhất của họ nằm ở hàng thủ khi đã để thủng lưới trung bình 1.6 bàn/trận, trong khi hàng công chỉ ghi được 1.1 bàn/trận.

Ngược lại, Espanyol dù có phong độ không quá ổn định trong 5 trận gần nhất nhưng vẫn duy trì vị trí thứ 7 đầy hứa hẹn. Đội khách sở hữu khả năng tấn công hiệu quả hơn với hiệu suất 1.3 bàn/trận và đã có 10 chiến thắng từ đầu mùa, trong đó có 4 trận thắng ngay trên sân khách.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Lịch sử đang nghiêng về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Espanyol đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua Mallorca đúng 1 trận. Ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 9/2025, Espanyol cũng đã đánh bại đối thủ với tỷ số sát nút 3-2.

Tình hình nhân sự đang là cơn đau đầu thực sự đối với ban huấn luyện Mallorca khi danh sách vắng mặt kéo dài tới 7 cái tên:

T. Asano, M. Kumbulla, J. Llabres: vắng mặt vì chấn thương cơ.

L. Bergstrom, A. Prats: vắng mặt vì chấn thương.

J. Salas: vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

J. Virgili: vắng mặt vì án treo giò (thẻ đỏ).

Phía bên kia chiến tuyến, Espanyol có đội hình tương đối dày dạn hơn khi chỉ vắng F. Calero (chấn thương) và J. Puado (chấn thương đầu gối).

Nhận định và dự đoán kết quả

Với ưu thế về lực lượng và tâm lý đối đầu thuận lợi, Espanyol được đánh giá có khả năng cao sẽ rời sân Son Moix với điểm số trong tay. Mallorca dù có lợi thế sân nhà (nơi họ giành 5/6 chiến thắng mùa này) nhưng với hàng thủ sứt mẻ, rất khó để họ đứng vững trước áp lực từ đội khách.

Dự đoán từ các chuyên gia cho thấy cơ hội thắng của đội chủ nhà chỉ là 10%, trong khi khả năng thắng của Espanyol và một kết quả hòa được chia đều ở mức 45%.