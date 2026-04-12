Nhận định Mallorca vs Rayo Vallecano - Vòng 31 La Liga Mallorca quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để giành điểm trước Rayo Vallecano trong nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ tại vòng 31 giải vô địch Tây Ban Nha.

Trận đấu giữa Mallorca và Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 21:15 ngày 12/04/2026 tại sân vận động Estadi Mallorca Son Moix. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa sống còn với đội chủ nhà Mallorca khi họ đang nỗ lực vùng vẫy để thoát khỏi khu vực xuống hạng.

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Mallorca bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, tích lũy được 31 điểm sau 30 trận. Khoảng cách giữa họ và nhóm an toàn đang rất mong manh, khiến áp lực phải giành chiến thắng trên sân nhà trở nên lớn hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Rayo Vallecano đang tạm an toàn ở vị trí thứ 13 với 35 điểm.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Rayo Vallecano 13 35 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Mallorca 18 31 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Phân tích phong độ và lợi thế sân bãi

Đáng chú ý, Mallorca là đội bóng có tâm lý thi đấu rất khác biệt khi được chơi tại Estadi Mallorca Son Moix. Trong tổng số 8 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 7 trận họ giành được trước khán giả nhà. Điều này cho thấy sân nhà chính là điểm tựa lớn nhất để thầy trò huấn luyện viên Mallorca nuôi hy vọng trụ hạng.

Ngược lại, Rayo Vallecano dù có thứ hạng cao hơn nhưng lại tỏ ra khá yếu bóng vía khi phải đi làm khách. Đội bóng này đã để thua tới 9 trận trong số 11 lần hành quân xa nhà mùa này. Hiệu suất ghi bàn của Rayo cũng không ấn tượng với trung bình chỉ 1 bàn mỗi trận, thấp hơn cả Mallorca (1.2 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu cân bằng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, thành tích đang nghiêng nhẹ về phía Mallorca với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Rayo Vallecano. Trận lượt đi vào đầu năm 2026, Rayo đã giành chiến thắng 2-1, nhưng khi được trở về sân nhà, Mallorca thường xuyên có những kết quả thuận lợi hơn.

11/01/2026: Rayo Vallecano 2 - 1 Mallorca

25/05/2025: Rayo Vallecano 0 - 0 Mallorca

20/10/2024: Mallorca 1 - 0 Rayo Vallecano

11/02/2024: Mallorca 2 - 1 Rayo Vallecano

30/09/2023: Rayo Vallecano 2 - 2 Mallorca

Tình hình lực lượng và đội hình

Mallorca đang gặp khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng ở hàng phòng ngự. Họ sẽ thiếu vắng hàng loạt trụ cột như A. Raillo, J. Salas và M. Joseph do chấn thương. Đặc biệt, sự vắng mặt của M. Valjent do án treo giò sẽ để lại lỗ hổng lớn trước khung thành đội chủ nhà.

Phía bên kia chiến tuyến, Rayo Vallecano cũng không có được đội hình mạnh nhất khi D. Mendez chắc chắn vắng mặt. Khả năng ra sân của thủ môn A. Batalla và hậu vệ F. Perez vẫn còn bỏ ngỏ do các vấn đề về cơ và lưng.

Nhận định chuyên gia

Dựa trên thống kê về sức mạnh sân nhà của Mallorca và phong độ kém cỏi khi làm khách của Rayo Vallecano, khả năng đội chủ nhà có điểm là rất cao. Với tính chất của một trận chiến trụ hạng, trận đấu dự kiến sẽ diễn ra chặt chẽ và không có nhiều bàn thắng (dưới 2.5 bàn).

Dự đoán kết quả: Mallorca thắng hoặc hòa (Cơ hội kép).

Tỷ lệ dự đoán: Mallorca thắng (45%), Hòa (45%), Rayo Vallecano thắng (10%).