Nhận định Mallorca vs Real Madrid - La Liga: Thử thách tại Estadi Mallorca Son Moix Real Madrid hành quân đến Mallorca với mục tiêu củng cố vị trí nhì bảng, trong khi đội chủ nhà nỗ lực tích lũy điểm số để thoát khỏi cuộc đua trụ hạng đầy cam go.

Cuộc đối đầu giữa Mallorca và Real Madrid diễn ra vào lúc 21:15 ngày 04/04/2026 tại Estadi Mallorca Son Moix trong bối cảnh hai đội đang ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Trong khi Real Madrid đang cạnh tranh gắt gao ở nhóm đầu bảng với 69 điểm, thì Mallorca lại đang chật vật ở vị trí thứ 18 với 28 điểm, đứng trước nguy cơ xuống hạng rõ rệt.

Bối cảnh bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Real Madrid đang đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga sau 29 vòng đấu. Dưới đây là bảng so sánh tương quan giữa hai đội:

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ 5 trận gần nhất Real Madrid 2 69 Thắng 3, Thua 2 Mallorca 18 28 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Mặc dù duy trì vị thế ứng viên vô địch, phong độ gần đây của Real Madrid có dấu hiệu chững lại với 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Ngược lại, Mallorca đang trải qua giai đoạn khủng hoảng khi mới chỉ giành được 7 chiến thắng sau 29 trận. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là 6 trong số 7 trận thắng đó của Mallorca được thực hiện trên sân nhà Estadi Mallorca Son Moix, biến nơi đây thành điểm tựa tinh thần quan trọng.

Hiệu số và hiệu suất ghi bàn

Real Madrid vẫn là một thế lực tấn công đáng sợ với 63 bàn thắng ghi được (trung bình 2.2 bàn/trận) và hàng thủ kiên cố chỉ để lọt lưới 26 bàn. Trái lại, Mallorca gặp khó khăn lớn ở khâu dứt điểm khi mới chỉ có 34 bàn thắng, trong khi hàng thủ đã để thủng lưới tới 47 lần (trung bình 1.6 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của Kền kền trắng

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất cho thấy sự vượt trội gần như tuyệt đối của Real Madrid với 4 chiến thắng và chỉ 1 lần chia điểm.

31/08/2025: Real Madrid 2 - 1 Mallorca

15/05/2025: Real Madrid 2 - 1 Mallorca

10/01/2025: Real Madrid 3 - 0 Mallorca

19/08/2024: Mallorca 1 - 1 Real Madrid

13/04/2024: Mallorca 0 - 1 Real Madrid

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Tổn thất nhân sự từ cả hai phía

Cả Mallorca và Real Madrid đều phải đối mặt với những tổn thất nghiêm trọng về lực lượng trước thềm trận đấu này.

Mallorca: Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng bộ ba phòng ngự quan trọng gồm L. Bergstrom, A. Raillo và J. Salas (vắng mặt vì chấn thương đầu gối). Việc thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ sẽ là bài toán đau đầu cho ban huấn luyện Mallorca khi phải đối đầu với hàng công mạnh mẽ của đội khách.

Real Madrid: Danh sách vắng mặt của đội khách cũng kéo dài với thủ thành T. Courtois (chấn thương đùi), F. Mendy (chấn thương gân kheo) và Rodrygo (chấn thương đầu gối). Đặc biệt, sự vắng mặt của F. Valverde do thẻ đỏ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng càn lướt tại tuyến giữa.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Mặc dù phải làm khách, Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn với tỷ lệ chiến thắng dự kiến khoảng 45%. Khả năng kiểm soát trận đấu và những pha dàn xếp tấn công sắc nét của Real Madrid là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, tỷ lệ hòa cũng được đẩy lên mức 45%, phản ánh sự thận trọng trước lối chơi tử thủ của Mallorca trên sân nhà.

Về phía Mallorca, họ chỉ có 10% cơ hội chiến thắng. Mục tiêu thực tế nhất của đội chủ nhà có lẽ là nỗ lực giành 1 điểm để nuôi hy vọng thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Trận đấu này được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng, khi cả hai đội đều thiếu vắng những quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật.

Dự đoán kết quả: Real Madrid giành chiến thắng sát nút.

Cập nhật đội hình lúc 21:02 04/04/2026

Đội hình chính thức

Mallorca

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Martin Demichelis

Đội hình xuất phát:

1. Leo Román (G)

23. Pablo Maffeo (D)

5. Omar Mascarell (D)

24. Martin Valjent (D)

22. Johan Mojica (D)

15. Zito Luvumbo (M)

12. Samú Costa (M)

8. Manu Morlanes (M)

10. Sergi Darder (M)

20. Pablo Torre (F)

7. Vedat Muriqi (F)

Dự bị:

27. David López

2. Mateu Morey

25. Iván Cuéllar

9. Abdón Prats

4. Marash Kumbulla

6. Antonio Sánchez

3. Toni Lato

17. Jan Virgili

19. Javi Llabrés

11. Takuma Asano

30. Justin-Noel Kalumba

18. Mateo Joseph

Real Madrid

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Alvaro Arbeloa

Đội hình xuất phát:

13. Andriy Lunin (G)

12. Trent Alexander-Arnold (D)

22. Antonio Rüdiger (D)

24. Dean Huijsen (D)

18. Álvaro Carreras (D)

37. Manuel Ángel Morán (M)

6. Eduardo Camavinga (M)

14. Aurélien Tchouaméni (M)

15. Arda Güler (M)

21. Brahim Díaz (F)

10. Kylian Mbappé (F)

Dự bị: