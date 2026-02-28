Nhận định Mallorca vs Real Sociedad - Cuộc chiến sinh tồn và tham vọng tại La Liga Real Sociedad hướng tới mục tiêu cải thiện vị trí giữa bảng xếp hạng khi hành quân đến sân của Mallorca, đội bóng đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Trận đấu giữa Mallorca và Real Sociedad diễn ra vào lúc 0h30 ngày 1/3/2026 tại sân vận động Estadi Mallorca Son Moix trong bối cảnh hai đội đang ở những thái cực trái ngược trên bảng xếp hạng. Trong khi đội chủ nhà Mallorca đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng ở vị trí thứ 18, Real Sociedad lại đang tìm kiếm cơ hội để vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng La Liga.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Dưới đây là tóm tắt vị trí và hiệu suất của hai đội tính đến thời điểm hiện tại:

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Real Sociedad 10 32 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Mallorca 18 24 Thắng 1, Thua 4

Mallorca: Điểm tựa sân nhà có đủ giúp thoát hiểm?

Mallorca đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi chỉ giành được 6 trận thắng sau 25 vòng đấu. Đáng chú ý, 5 trong số 6 chiến thắng đó được thực hiện trên sân nhà Son Moix. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ rất đáng báo động khi để thua tới 4 trong 5 trận gần nhất. Với 29 bàn thắng ghi được nhưng để thủng lưới tới 41 bàn, hàng phòng ngự đang là bài toán nan giải đối với ban huấn luyện đội bóng đảo Mallorca.

Real Sociedad: Bản lĩnh trên sân khách

Ngược lại, Real Sociedad thể hiện bộ mặt ổn định hơn ở vị trí thứ 10 với 32 điểm. Đội bóng xứ Basque sở hữu hàng công khá chất lượng với 37 bàn thắng (trung bình 1,5 bàn/trận). Dù chỉ giành được 2 chiến thắng trên sân khách mùa này, nhưng với phong độ thắng 2, hòa 2 trong 5 trận gần nhất, Sociedad vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất giữa hai đội cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc. Mỗi đội đã giành được 2 chiến thắng và có 1 trận hòa. Ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 9/2025, Real Sociedad đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Mallorca.

Tổn thất nhân sự nghiêm trọng

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh khá dài, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai chiến thuật:

Mallorca: Thiếu vắng T. Asano và M. Kumbulla do chấn thương cơ; J. Salas vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Thiếu vắng T. Asano và M. Kumbulla do chấn thương cơ; J. Salas vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Real Sociedad: Tổn thất lớn khi ngôi sao Takefusa Kubo vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Brais Mendez không thể thi đấu do nhận đủ thẻ phạt. Ngoài ra, A. Munoz (chấn thương cơ), A. Odriozola và I. Ruperez (cùng chấn thương đầu gối) cũng sẽ ngồi ngoài.

Nhận định chuyên sâu và dự đoán

Dựa trên các chỉ số thống kê và thực tế lực lượng, Real Sociedad vẫn là đội bóng chiếm ưu thế về khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, Mallorca thường thi đấu đầy quyết tâm khi có sự cổ vũ của khán giả nhà trong nỗ lực tìm kiếm điểm số để trụ hạng.

Các chuyên gia dự báo một trận đấu chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng thắng của đội khách và một kết quả hòa là tương đương nhau (45%), trong khi cơ hội gây bất ngờ của chủ nhà Mallorca chỉ dừng lại ở mức 10%. Nhìn chung, kết quả hòa hoặc chiến thắng sát nút cho Real Sociedad là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Dự đoán kết quả: Real Sociedad thắng hoặc hòa.