Nhận định Mallorca vs Valencia - La Liga: Màn so tài kịch tính tại Son Moix Với khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng, trận cầu giữa Mallorca và Valencia tại vòng đấu này mang ý nghĩa quan trọng. Lợi thế sân nhà đang nghiêng về phía Mallorca khi đối đầu một Valencia vốn thi đấu bất ổn trên sân khách.

Vào lúc 00:00 ngày 22/04/2026, sân vận động Estadi Mallorca Son Moix sẽ chứng kiến màn đối đầu trực tiếp giữa Mallorca và Valencia trong khuôn khổ vòng đấu quan trọng của La Liga. Đây được xem là trận cầu "6 điểm" khi cả hai đội đang bám đuổi sát sao nhau ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và cục diện hiện tại

Trên bảng xếp hạng La Liga hiện tại, Valencia đang đứng ở vị trí thứ 14 với 35 điểm. Ngay phía sau là chủ nhà Mallorca ở vị trí thứ 15 với 34 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ 1 điểm khiến kết quả của trận đấu này có thể thay đổi hoàn toàn cục diện thứ hạng giữa hai câu lạc bộ.

Phong độ và thống kê nổi bật

Mallorca (Chủ nhà)

Mallorca đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc với phong độ khá ổn định trong 5 trận gần nhất khi giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Điểm tựa lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Mallorca chính là sân nhà Son Moix.

Sức mạnh sân nhà: Đáng chú ý, trong tổng số 9 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 8 trận thắng được thực hiện tại sân nhà Son Moix.

Valencia (Đội khách)

Ngược lại, Valencia đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt phong độ. Trong 5 lần ra sân gần nhất, "Bầy dơi" chỉ giành được 2 trận thắng và phải nhận tới 3 thất bại. Đặc biệt, khả năng thi đấu xa nhà đang là tử huyệt của đội bóng này.

Hiệu số: Ghi được 34 bàn (trung bình 1.1 bàn/trận) và thủng lưới 46 bàn.

Lịch sử đối đầu: Sự cân bằng tuyệt đối

Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội cho thấy sự cân tài cân sức rõ rệt. Cụ thể:

Mỗi đội giành được 1 chiến thắng.

3 trận đấu còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Trận lượt đi vào ngày 20/12/2025 đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 tại sân của Valencia.

Tình hình lực lượng: Cơn đau đầu của hai huấn luyện viên

Cả Mallorca và Valencia đều bước vào trận đấu này với danh sách vắng mặt kéo dài do chấn thương, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai chiến thuật.

Mallorca:

L. Bergstrom, Z. Luvumbo, A. Raillo: Vắng mặt vì chấn thương.

M. Joseph, J. Salas: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Valencia:

J. Agirrezabala, D. Foulquier: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

J. Copete: Vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân.

M. Diakhaby: Vắng mặt vì chấn thương cơ.

E. Comert, H. Duro, U. Nunez: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do gặp các vấn đề về cơ và căng cơ bụng.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các số liệu thống kê, Mallorca có ưu thế lớn nhờ phong độ sân nhà ấn tượng. Việc Valencia thường xuyên trắng tay khi rời xa hang ổ khiến đội khách gặp áp lực tâm lý không nhỏ. Dự đoán trận đấu sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi (dưới 2.5 bàn).

Kết quả dự đoán: Mallorca giành chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa (Double Chance). Tỷ lệ thắng của chủ nhà được đánh giá ở mức 45%, tương đương với tỷ lệ hòa 45%, trong khi khả năng thắng của Valencia chỉ là 10%.