Nhận định Mallorca vs Villarreal - La Liga: Thử thách tại Son Moix Villarreal đặt mục tiêu củng cố vị trí trong top 3 khi hành quân đến sân Mallorca, đội bóng đang nỗ lực duy trì khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng tại La Liga.

Trận đấu giữa Mallorca và Villarreal diễn ra vào lúc 19:00 ngày 10/05/2026 tại sân vận động Estadi Mallorca Son Moix. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có mục tiêu trái ngược: một bên đang nỗ lực trụ hạng và một bên đang bay cao ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga.

Vị trí trên bảng xếp hạng và động lực thi đấu

Villarreal hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 68 điểm. Đội bóng được mệnh danh là "Tàu ngầm vàng" đang có một mùa giải bùng nổ và rất gần với tấm vé tham dự Champions League. Ngược lại, Mallorca đang đứng ở vị trí thứ 16 với 38 điểm, chỉ cách nhóm nguy hiểm một khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn chưa thực sự an toàn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Villarreal 3 68 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Mallorca 16 38 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1

Phân tích phong độ và thành tích đối đầu

Villarreal đang thể hiện sức mạnh tấn công ấn tượng với trung bình 1.9 bàn thắng mỗi trận (tổng cộng 64 bàn sau 34 trận). Phong độ gần đây của họ khá ổn định với 3 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù phải thi đấu trên sân khách, nơi họ đã giành được 7 trận thắng mùa này, Villarreal vẫn được đánh giá cao hơn nhờ đội hình đồng đều và lối chơi sắc nét.

Về phía Mallorca, điểm tựa lớn nhất của họ chính là sân nhà Son Moix. Trong tổng số 10 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 8 trận họ giành được tại đây. Tuy nhiên, hàng thủ của Mallorca vẫn là một dấu hỏi lớn khi đã để thủng lưới 51 bàn sau 34 trận (trung bình 1.5 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Villarreal. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, "Tàu ngầm vàng" đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đặc biệt, ở trận lượt đi mùa này, Villarreal đã đánh bại Mallorca với tỷ số 2-1.

Tình hình lực lượng

Mallorca đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Danh sách vắng mặt của đội chủ nhà kéo dài với những cái tên quan trọng như L. Bergstrom, M. Joseph (chấn thương đầu gối), J. Kalumba, M. Kumbulla (chấn thương cơ) và A. Raillo. Đặc biệt, sự thiếu vắng P. Maffeo do nhận đủ thẻ vàng sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng phòng ngự biên của đội bóng này.

Trái lại, Villarreal hành quân đến Son Moix với lực lượng gần như mạnh nhất. Họ chỉ thiếu vắng P. Cabanes do chấn thương đầu gối và hậu vệ J. Foyth do chấn thương gân Achilles. Sự ổn định về mặt nhân sự giúp huấn luyện viên của Villarreal dễ dàng triển khai các phương án chiến thuật tối ưu.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các số liệu thống kê, Villarreal có 45% cơ hội giành chiến thắng, tương đương với tỷ lệ một kết quả hòa (45%), trong khi Mallorca chỉ có 10% cơ hội giữ lại 3 điểm. Với việc đội chủ nhà mất đi nhiều trụ cột nơi hàng thủ, Villarreal dự kiến sẽ kiểm soát thế trận và khai thác các khoảng trống để tìm kiếm bàn thắng sớm.

Mặc dù Mallorca chơi rất quyết tâm trên sân nhà, nhưng sức mạnh tấn công vượt trội của Villarreal cùng ưu thế đối đầu có thể sẽ giúp đội khách ra về với ít nhất 1 điểm. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng sát nút cho Villarreal là kịch bản khả thi nhất trong bối cảnh hiện tại.