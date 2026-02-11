Nhận định Manchester City vs Fulham - Premier League: Etihad chờ đón đại tiệc tấn công Manchester City tiếp đón Fulham tại Etihad với mục tiêu thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua vô địch Premier League, dựa trên thành tích đối đầu áp đảo và sức mạnh hàng công vượt trội.

Trận đối đầu giữa Manchester City và Fulham diễn ra vào lúc 02h30 ngày 12/02/2026 tại sân vận động Etihad. Đây là thời điểm then chốt của mùa giải khi đội bóng của HLV Pep Guardiola đang nỗ lực bám đuổi ngôi đầu bảng, trong khi Fulham cố gắng cải thiện vị trí ở giữa bảng xếp hạng Premier League.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Hiện tại, Manchester City đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 50 điểm sau 25 trận đấu. Phong độ của "The Citizens" trong 5 trận gần nhất có phần chững lại với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Tuy nhiên, sức mạnh của họ tại sân nhà Etihad vẫn rất đáng nể khi mới chỉ để thua duy nhất 1 trận từ đầu mùa.

Ngược lại, Fulham đang xếp ở vị trí thứ 12 với 34 điểm. Đội khách đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định với 2 trận thắng và 3 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây. Đặc biệt, phong độ sân khách là bài toán nan giải với đội bóng thành London khi họ đã phải nhận tới 7 thất bại trong các chuyến hành quân xa nhà.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Manchester City 2 50 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Fulham 12 34 Thắng 2, Thua 3

Phân tích sức mạnh hàng công và hàng thủ

Manchester City tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đội bóng tấn công hay nhất giải đấu với 51 bàn thắng ghi được, đạt hiệu suất trung bình 2.0 bàn/trận. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ đã bắt đầu lộ ra những lỗ hổng khi để thủng lưới 24 bàn sau 25 trận. Điều này đặt ra áp lực cho hàng thủ trong bối cảnh nhiều trụ cột vắng mặt.

Về phía Fulham, họ ghi được 35 bàn thắng nhưng đã để lọt lưới tới 37 bàn. Với hiệu suất thủng lưới trung bình 1.5 bàn/trận, hàng thủ Fulham sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại trước những chân sút thượng hạng bên phía chủ nhà. Thành tích thắng 3, hòa 2 và thua 7 trên sân khách cho thấy Fulham thường dễ bị tổn thương khi rời xa tổ ấm của mình.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của The Citizens

Số liệu thống kê lịch sử đang nghiêng hoàn toàn về phía nửa xanh thành Manchester. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Manchester City giành chiến thắng tuyệt đối cả 5 trận. Đáng chú ý là chiến thắng kịch tính 5-4 hồi tháng 12/2025 và màn hủy diệt 5-1 tại Etihad vào tháng 9/2023.

03/12/2025: Fulham 4 - 5 Manchester City

25/05/2025: Fulham 0 - 2 Manchester City

05/10/2024: Manchester City 3 - 2 Fulham

11/05/2024: Fulham 0 - 4 Manchester City

02/09/2023: Manchester City 5 - 1 Fulham

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Đội chủ sân Etihad đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng thủ và tuyến giữa. J. Stones (chấn thương đùi), J. Gvardiol (gãy chân) và M. Kovacic (chấn thương gót chân) đều vắng mặt. Ngoài ra, tốc độ của J. Doku cũng sẽ không được sử dụng do chấn thương bắp chân, trong khi khả năng ra sân của A. Khusanov vẫn còn bỏ ngỏ. Bên phía Fulham, sự vắng mặt đáng tiếc nhất thuộc về T. Cairney do chấn thương bắp chân và S. Lukic.

Dù thiếu hụt nhân sự, Manchester City vẫn được đánh giá cao hơn nhiều với tỷ lệ dự đoán chiến thắng 45%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng ở mức 45%, trong khi cơ hội tạo nên bất ngờ của Fulham chỉ chiếm 10%. Với sức mạnh vượt trội tại Etihad, giới chuyên môn dự đoán Manchester City sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận và hướng tới một chiến thắng cách biệt.

Dự đoán kết quả: Manchester City giành chiến thắng.