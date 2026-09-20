Nhận định Manchester City vs Sunderland: Màn so tài của hai đội vào phom Manchester City hướng tới mục tiêu nối dài mạch 4 trận toàn thắng khi tiếp đón Sunderland trên sân nhà Etihad Stadium ở màn so tài lúc 20:00 ngày 20/09/2026.

Cuộc đối đầu giữa Manchester City và Sunderland sẽ diễn ra vào lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Etihad Stadium. Đội chủ nhà bước vào trận đấu này với mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu, trong khi đội khách nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi trước đối thủ đang có phong độ cao.

Vị thế bảng xếp hạng và phong độ gần đây

Manchester City đang thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng xếp hạng ở vị trí thứ nhất với 12 điểm. Thành tích của đội chủ sân Etihad được xây dựng trên chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp gần đây. Sự ổn định và khả năng duy trì kết quả tối đa giúp họ giữ vững ngôi đầu.

Ở chiều ngược lại, Sunderland hiện xếp ở vị trí thứ 14 với 4 điểm tích lũy. Xét trong 4 trận đấu gần nhất, Sunderland giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 2 trận (thống kê theo thứ tự từ gần nhất gồm 1 thất bại, 1 thắng lợi, 1 kết quả hòa và 1 thất bại). Màn trình diễn này phản ánh sự nỗ lực tích lũy điểm số của đội khách qua từng vòng đấu.

Tương quan từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán trực tiếp giữa hai đội cho thấy ưu thế nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần so tài gần nhất, Manchester City giành được 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Sunderland chưa có được thắng lợi nào trước đối thủ.

Thành tích bất bại trong các lần gặp gỡ gần đây mang lại điểm tựa tâm lý lớn cho Manchester City khi họ được chơi trên mặt sân quen thuộc Etihad Stadium. Ngược lại, Sunderland sẽ cần tập trung tối đa và duy trì sự kỷ luật trong phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Nhận định xu hướng trận đấu

Với lợi thế sân nhà cùng chuỗi trận toàn thắng và vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng, Manchester City là bên nắm giữ nhiều ưu thế trước giờ bóng lăn. Sunderland dù bị đánh giá thấp hơn về vị trí nhưng luôn sẵn sàng thi đấu kiên cường để tìm kiếm điểm số quý giá trên sân khách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Manchester City · 4 thắng 1 hòa Sunderland · 0 thắng Sunderland 0 - 0 Manchester City Hòa Manchester City 3 - 0 Sunderland MC Sunderland 0 - 2 Manchester City MC Manchester City 2 - 1 Sunderland MC Sunderland 0 - 1 Manchester City MC

Manchester City 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Sunderland 5 trận gần nhất T B T H T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 4 4 0 0 +6 12 T T T T 2 Arsenal 5 4 0 1 +4 12 B T T T T 3 Brighton 5 3 1 1 +11 10 T T H B T … 13 Manchester United 4 1 1 2 0 4 B H T B 14 Sunderland 4 1 1 2 -2 4 B H T B 15 Aston Villa 5 1 1 3 -5 4 T B H B B …

Tình hình lực lượng Manchester City ✚ P. Foden (Red Card) ✚ J. Doku (Calf Injury) ✚ P. Foden (Red Card) ✚ J. Doku (Calf Injury) Sunderland ✚ H. Diarra (Hamstring Injury) ✚ R. Mandava (Red Card) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ O. Alderete (Injury) ✚ H. Diarra (Hamstring Injury) ✚ R. Mandava (Red Card) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ O. Alderete (Injury)