Nhận định Manchester United vs Nottingham Forest - Premier League: Thử thách tại Old Trafford Manchester United tiếp đón Nottingham Forest vào 18h30 ngày 17/05/2026. Dù đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, Quỷ đỏ phải đối mặt với đối thủ thường xuyên gây bất ngờ.

Trận đấu giữa Manchester United và Nottingham Forest tại vòng đấu Premier League diễn ra vào lúc 18h30 ngày 17/05/2026 trên sân vận động Old Trafford. Đây là thời điểm quan trọng của mùa giải khi Manchester United đang nỗ lực bảo vệ vị trí trong top 3, trong khi Nottingham Forest cần điểm để cải thiện thứ hạng 16 hiện tại.

Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Manchester United đang đứng thứ 3 với 65 điểm sau 36 trận. Đội bóng của Manchester duy trì phong độ khá ổn định với 18 chiến thắng từ đầu mùa, trong đó có tới 12 trận thắng trên sân nhà Old Trafford. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng bại của họ (63 ghi được, 48 thủng lưới) cho thấy những sơ hở nhất định ở hàng phòng ngự.

Ngược lại, Nottingham Forest đang đứng ở vị trí thứ 16 với 43 điểm. Dù xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng, đội khách lại sở hữu phong độ 5 trận gần nhất đầy ấn tượng khi thắng 3 trận và hòa 2 trận. Đáng chú ý, Forest đã giành được 7 chiến thắng trên sân khách mùa này, chứng minh họ là đối thủ không dễ bị khuất phục khi rời xa sân nhà.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Manchester United 3 65 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Nottingham Forest 16 43 Thắng 3, Hòa 2

Manchester United: Tận dụng ưu thế sân nhà

Sân Old Trafford vẫn là điểm tựa vững chắc cho Quỷ đỏ với tỷ lệ chiến thắng cao. Với trung bình 1.8 bàn thắng ghi được mỗi trận, hàng công của đội chủ nhà sẽ là mối đe dọa thường trực. Tuy nhiên, việc để thủng lưới trung bình 1.3 bàn/trận là bài toán mà ban huấn luyện cần lời giải để tránh những đòn phản công từ đối thủ.

Nottingham Forest: Kẻ ngáng đường khó chịu

Nottingham Forest cho thấy sự lỳ lợm trong lối chơi. Thống kê bàn thắng của họ tương đồng với MU về khả năng phòng ngự khi cũng chỉ để thủng lưới trung bình 1.3 bàn/trận. Với tâm lý thoải mái và phong độ đang lên, đội khách sẵn sàng tạo nên cú sốc ngay tại thánh địa của đối phương.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội khách

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng về phía Nottingham Forest. Trong chuỗi trận này, Forest đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Manchester United. Lần gặp nhau gần nhất vào tháng 11/2025, hai đội đã chia điểm với tỷ số hòa 2-2.

01/11/2025: Nottingham Forest 2 - 2 Manchester United

02/04/2025: Nottingham Forest 1 - 0 Manchester United

08/12/2024: Manchester United 2 - 3 Nottingham Forest

29/02/2024: Nottingham Forest 0 - 1 Manchester United

31/12/2023: Nottingham Forest 2 - 1 Manchester United

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng do chấn thương, đặc biệt là phía đội khách.

Manchester United

M. de Ligt: Vắng mặt do chấn thương lưng.

Vắng mặt do chấn thương lưng. B. Sesko: Bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương chân.

Bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương chân. M. Ugarte: Khả năng thi đấu còn bỏ ngỏ do chấn thương lưng.

Nottingham Forest

Đội khách tổn thất nặng nề với danh sách vắng mặt kéo dài bao gồm O. Aina, W. Boly (đầu gối), C. Hudson-Odoi, John Victor, Murillo (cơ) và N. Savona. Ngoài ra, các trụ cột như M. Gibbs-White và I. Sangare vẫn đang trong tình trạng bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Nhận định trận đấu

Mặc dù Manchester United có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, nhưng các số liệu thống kê và lịch sử đối đầu lại đang ủng hộ một kết quả có lợi cho Nottingham Forest. Với tỷ lệ dự đoán đội khách thắng hoặc hòa lên tới 90% (chia đều 45% cho mỗi trường hợp), đây được dự báo là một trận đấu vô cùng khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Manchester United.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi từ phía đội chủ nhà, trong khi Nottingham Forest sẽ tập trung tối đa vào lối chơi thực dụng để tìm kiếm ít nhất 1 điểm rời Old Trafford.