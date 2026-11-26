Nhận định Marseille vs Levski Sofia: Màn so tài của hai đội vào phom Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Marseille thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Levski Sofia thắng 3 và hòa 1. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại Orange Vélodrome.

Marseille và Levski Sofia gặp nhau trong bối cảnh cả hai đều đang có phong độ cao. Đội chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận trong cùng quãng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Orange Vélodrome.

Marseille: bốn chiến thắng trong năm trận gần nhất

Marseille đang có chuỗi kết quả tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua duy nhất là trận mới đây nhất, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Vì vậy, Marseille sẽ muốn nhanh chóng lấy lại nhịp thắng trước sân nhà. Orange Vélodrome là điểm tựa để họ tìm lại sự ổn định sau trận thua gần nhất.

Levski Sofia: mạch phong độ ổn định

Levski Sofia bước vào trận đấu với tâm thế khá thoải mái. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nên hành trang tinh thần khá tốt.

Một trận thua xen giữa chuỗi kết quả không làm mất đi nhịp độ chung của đội. Levski Sofia cho thấy khả năng giữ được sự bền bỉ qua nhiều trận liên tiếp.

Hai vị trí trái ngược trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Levski Sofia đang đứng hạng 10 với 7 điểm. Trong khi đó, Marseille xếp hạng 31 với 3 điểm.

Khoảng cách này tạo ra sự tương phản thú vị với phong độ gần đây của hai đội. Dù có chuỗi 5 trận khởi sắc, Marseille vẫn đang ở nửa dưới bảng. Ngược lại, Levski Sofia có vị trí cao hơn và mang theo nền tảng điểm số tốt hơn vào trận này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ tương đồng, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng duy trì sự ổn định. Marseille cần phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất và tận dụng lợi thế sân nhà. Levski Sofia, với tinh thần của một đội vừa thắng, sẽ tìm cách giữ nhịp độ để tiếp tục chuỗi kết quả tích cực.

Nhận định

Đây là cuộc so tài giữa hai đội cùng đang vào phom. Marseille có lợi thế sân nhà và chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, còn Levski Sofia có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và mạch kết quả ổn định. Trận đấu hứa hẹn sự cạnh tranh sòng phẳng, khi cả hai đều muốn tiếp tục đà hưng phấn.

Marseille 5 trận gần nhất B T T T T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 6 Thủng lưới Levski Sofia 5 trận gần nhất T B T T H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H 10 Levski Sofia 4 2 1 1 +1 7 T T H B 11 Sunderland 4 2 1 1 0 7 B H T T … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 30 Plzen 4 1 0 3 -4 3 T B B B 31 Marseille 4 1 0 3 -4 3 T B B B 32 Celtic 4 1 0 3 -5 3 T B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Marseille ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ Emerson (Knee Injury) Levski Sofia ✚ P. Hristov (Off the roster) ✚ O. Kamdem (Off the roster) ✚ R. Kirilov (Knee Injury) ✚ A. Mitkov (Inactive) ✚ A. Raychev (Inactive) ✚ M. Sangare (Off the roster) ✚ S. Araujo (Inactive)