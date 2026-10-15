Nhận định Marseille vs Olympiakos Piraeus: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Marseille chưa có điểm nào và đang đứng thứ 32 trên bảng xếp hạng, nên khoảng cách với nhóm phía trên là bài toán lớn nhất khi tiếp Olympiakos Piraeus. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10/2026 tại Orange Vélodrome.

Marseille bước vào trận tiếp Olympiakos Piraeus với nhiệm vụ rõ ràng là kiếm điểm đầu tiên để rời vị trí thứ 32, nơi họ đang đứng với 0 điểm. Đối thủ đang ở vị trí thứ 13 với 3 điểm, nên cuộc đối đầu này là phép thử cho tham vọng tiến lên phía trên của chủ nhà. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 16/10/2026 trên sân Orange Vélodrome.

Marseille cần một điểm tựa sau chuỗi trận khó khăn

Phong độ gần đây của Marseille chưa mấy khả quan: trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Điểm sáng là chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi bốn trận thua liên tiếp trước đó.

Chiến thắng này có thể giúp chủ nhà lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, việc đứng thứ 32 với 0 điểm cho thấy đội cần sự ổn định hơn nếu muốn thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Lợi thế sân nhà trước khán giả Orange Vélodrome sẽ là yếu tố Marseille phải tận dụng.

Olympiakos Piraeus mang theo phong độ ổn định

Olympiakos Piraeus đến Pháp với trạng thái tốt hơn rõ rệt. Đội thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận, ở lượt đấu thứ tư tính từ trận mới nhất trở về trước.

Hiện đội đứng thứ 13 với 3 điểm, hơn Marseille 19 bậc trên bảng xếp hạng. Chuỗi thắng gần đây cho thấy đây là đối thủ biết cách giành kết quả, và họ sẽ không dễ nhường điểm cho chủ nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Marseille thắng 2 trận, Olympiakos Piraeus thắng 2 trận và chưa có trận hòa nào. Lịch sử gần đây vì thế không nghiêng hẳn về bên nào, và mỗi trận đều có người thắng, người thua.

Đây là điểm đáng chú ý với Marseille: đội từng đánh bại đối thủ này, nên hoàn toàn có cơ sở để tin vào khả năng tái lập kết quả đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, yếu tố quyết định là khả năng giữ vững tinh thần sau chiến thắng gần nhất và biến lợi thế sân nhà thành điểm số. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng và giữ cho cuộc đua phía trên không bị bỏ xa thêm.

Với đội khách, thử thách là duy trì nhịp độ của chuỗi trận vừa qua trên một sân đấu đầy áp lực. Nếu giữ được sự chắc chắn như những trận gần đây, Olympiakos Piraeus có thể làm Marseille gặp khó khăn.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Olympiakos Piraeus đang có nền tảng tốt hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà cho phép Marseille tin rằng họ vẫn có cơ hội tạo bất ngờ. Đây là trận đấu mà chủ nhà cần thể hiện sự quyết tâm để mở tài khoản điểm số.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Marseille · 2 thắng 0 hòa Olympiakos Piraeus · 2 thắng Marseille 2 - 1 Olympiakos Piraeus MAR Olympiakos Piraeus 1 - 0 Marseille OP Marseille 0 - 1 Olympiakos Piraeus OP Olympiakos Piraeus 0 - 1 Marseille MAR

Marseille 5 trận gần nhất T B B B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới Olympiakos Piraeus 5 trận gần nhất T T T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 12 Torreense 1 1 0 0 +1 3 T 13 Olympiakos Piraeus 1 1 0 0 +1 3 T 14 Red Bull Salzburg 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 31 Celje 1 0 0 1 -2 0 B 32 Marseille 1 0 0 1 -3 0 B 33 Ararat-Armenia 1 0 0 1 -3 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Marseille ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ P. Hojbjerg (Muscle Injury) ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ P. Hojbjerg (Muscle Injury) Olympiakos Piraeus ✚ Clayton (Off the roster) ✚ A. El Kaabi (Broken Leg) ✚ M. Mouandilmadji (Off the roster) ✚ B. Popovic (Off the roster) ✚ J. Roca (Off the roster) ✚ L. Scipioni (Off the roster) ✚ Y. Yazici (Knee Injury) ✚ Clayton (Off the roster)