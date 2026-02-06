Nhận định Metz vs Lille - Ligue 1: Lille áp đảo đội cuối bảng tại Stade Saint-Symphorien Lille hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trong top 5 khi đối đầu với Metz đang chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng trong trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 07/02.

Trận đối đầu giữa Metz và Lille tại vòng đấu Ligue 1 mang ý nghĩa trái ngược cho cả hai đội. Trong khi Lille đang nỗ lực bảo vệ vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu, Metz lại đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng khi xếp vị trí 18 trên bảng xếp hạng.

02h45 ngày 07/02 - Vòng đấu Ligue 1

Dựa trên tình hình hiện tại, Lille đang có lợi thế lớn về mặt điểm số lẫn tâm lý trước chuyến làm khách đến sân Stade Saint-Symphorien.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Lille 5 32 Thắng 1, thua 4 Metz 18 12 Hòa 1, thua 4

Phong độ và thống kê nổi bật

Metz đang trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn. Đội chủ nhà mới chỉ giành được 3 chiến thắng sau 20 trận đã đấu, trong đó có 2 trận thắng trên sân nhà. Hàng thủ của Metz đang là nỗi lo lớn nhất khi đã để thủng lưới tới 46 bàn, trung bình 2.3 bàn mỗi trận. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm sau trận hòa duy nhất.

Bên cạnh đó, Lille dù không có phong độ thực sự ổn định trong những vòng đấu gần đây nhưng vẫn duy trì được vị thế ở nhóm đầu. Với 10 chiến thắng sau 20 trận, đội khách sở hữu hàng công khá hiệu quả với trung bình 1.7 bàn thắng mỗi trận. Đáng chú ý, Lille đã giành được 4 chiến thắng trong các chuyến làm khách mùa này.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Lille

Thống kê đối đầu trong 5 trận gần nhất cho thấy sự áp đảo của Lille trước Metz. Trong đó, Lille giành 3 chiến thắng và có 2 trận hòa. Cụ thể:

26/10/2025: Lille 6 - 1 Metz

28/04/2024: Metz 1 - 2 Lille

03/12/2023: Lille 2 - 0 Metz

19/02/2022: Lille 0 - 0 Metz

08/08/2021: Metz 3 - 3 Lille

Đặc biệt ở trận lượt đi mùa này, Lille đã vùi dập Metz với tỷ số đậm 6-1, một kết quả cho thấy khoảng cách trình độ quá lớn giữa hai câu lạc bộ.

Tình hình lực lượng: Cơn đau đầu vì chấn thương

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách vắng mặt kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sắp xếp đội hình của các huấn luyện viên.

Danh sách vắng mặt của Metz:

J. Gbamin: Vắng mặt do thẻ đỏ.

Vắng mặt do thẻ đỏ. J. Mangondo: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. B. Sarr: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. P. Sy: Chấn thương vùng đầu (chấn động).

Danh sách vắng mặt của Lille:

N. Bentaleb: Chấn thương.

Chấn thương. H. Igamane: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. E. Mbappe: Chấn thương đùi.

Chấn thương đùi. T. Meunier: Chấn thương cơ.

Chấn thương cơ. O. Sahraoui: Chấn thương.

Chấn thương. O. Toure: Chấn thương đầu gối.

Nhận định và dự đoán kết quả

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách và thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, Lille vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với một Metz đang khủng hoảng. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho Lille và kết quả hòa chiếm tới 90%, trong khi cơ hội gây bất ngờ của chủ nhà Metz chỉ là 10%.

Về mặt chiến thuật, Lille nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Tuy nhiên, với việc cả hai đội đều thiếu hụt nhân sự chủ chốt, trận đấu có thể không diễn ra quá bùng nổ về mặt bàn thắng. Dự đoán kịch bản phổ biến nhất là một chiến thắng sát nút cho đội khách hoặc một kết quả hòa có ít bàn thắng.

Dự đoán: Lille thắng hoặc hòa (Double chance).