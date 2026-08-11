Nhận định Minnesota United FC vs San Jose Earthquakes: Điểm tựa từ thành tích đối đầu Minnesota United FC có thành tích đối đầu vượt trội trước San Jose Earthquakes, thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Hai đội gặp nhau 07:00 ngày 08/11 tại Allianz Field.

Minnesota United FC bước vào trận gặp San Jose Earthquakes với một lợi thế tâm lý rõ rệt: thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất, chỉ thua 1 và không hòa lần nào. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 08/11/2026 trên sân Allianz Field, sân nhà của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, bức tranh trên bảng xếp hạng lại nghiêng về phía đội khách. San Jose Earthquakes đang đứng thứ 3 với 52 điểm, trong khi Minnesota United FC xếp thứ 12 với 41 điểm. Chính sự đối lập giữa thành tích đối đầu và vị trí hiện tại khiến cuộc gặp này đáng chú ý.

Thế đối đầu nghiêng về Minnesota United FC

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Minnesota United FC thắng 4 trận, hòa 0 trận và thua 1 trận. Đây là tỷ lệ thắng áp đảo, cho thấy đội chủ nhà thường tìm được cách vượt qua San Jose Earthquakes trong các lần gặp gỡ gần đây.

Với San Jose Earthquakes, chỉ một trong năm lần đối đầu gần nhất kết thúc có lợi cho họ. Dù đang ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, đội khách vẫn chưa tìm được lời giải ổn định trước đối thủ này.

Phong độ gần đây: chủ nhà không biết thua

Minnesota United FC đang có chuỗi 5 trận gần nhất khá tích cực: thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào. Chuỗi không thua này giúp đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin, nhất là khi họ cũng đang giữ lợi thế trong lịch sử gặp gỡ.

Ngược lại, San Jose Earthquakes có 5 trận gần nhất kém nổi bật hơn: thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đội khách chưa thua nhiều, nhưng việc hòa tới 3 trận cho thấy họ đang gặp khó trong việc chuyển các thế trận cân bằng thành chiến thắng.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách 11 điểm

San Jose Earthquakes đang hơn Minnesota United FC 11 điểm (52 so với 41) và cách nhau 9 bậc trên bảng xếp hạng. Xét riêng thành tích cả mùa, đội khách vẫn là bên có vị thế tốt hơn.

Dù vậy, vị trí trên bảng xếp hạng không phải yếu tố duy nhất. Phong độ gần đây của Minnesota United FC đang tốt hơn, trong khi San Jose Earthquakes lại chưa tận dụng được lợi thế thứ hạng để tạo chuỗi kết quả thuyết phục.

Điểm then chốt của trận đấu

Có ba yếu tố đáng theo dõi. Thứ nhất là yếu tố sân nhà: Minnesota United FC được thi đấu tại Allianz Field và mang theo chuỗi 5 trận không thua. Thứ hai là sức nặng của thành tích đối đầu, thứ có thể giúp chủ nhà thi đấu thoải mái hơn trước đối thủ mà họ thường thắng.

Thứ ba là chất lượng mà San Jose Earthquakes thể hiện trên bảng xếp hạng. Đội đứng thứ 3 hoàn toàn có đủ khả năng làm khó đối thủ, nhất là khi họ chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Nhận định

Nhìn chung, Minnesota United FC có những lý do chính đáng để tin vào một kết quả tích cực: lợi thế sân nhà, chuỗi 5 trận không thua và thành tích đối đầu áp đảo. San Jose Earthquakes mạnh hơn về vị trí và số điểm, nhưng phong độ gần đây của họ chưa thực sự thuyết phục.

Trên giấy tờ, đây là cuộc đối đầu giữa đội có lịch sử gặp gỡ tốt hơn và đội có thứ hạng cao hơn. Điểm tựa từ thành tích đối đầu có thể là yếu tố giúp Minnesota United FC cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí giành lợi thế, trước một đối thủ đang đứng trên họ 9 bậc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Minnesota United FC · 4 thắng 0 hòa San Jose Earthquakes · 1 thắng San Jose Earthquakes 1 - 5 Minnesota United FC MUF San Jose Earthquakes 4 - 2 Minnesota United FC SJE Minnesota United FC 4 - 1 San Jose Earthquakes MUF San Jose Earthquakes 0 - 1 Minnesota United FC MUF San Jose Earthquakes 1 - 2 Minnesota United FC MUF

Minnesota United FC 5 trận gần nhất T T H T H 33 Trận 10-11-12 T-H-B 53 Ghi (TB 1.6) 57 Thủng lưới San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất T H B H H 33 Trận 14-10-9 T-H-B 56 Ghi (TB 1.7) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 +38 61 T T B T H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H 4 St. Louis City 33 14 9 10 +10 51 B B B B H … 11 Real Salt Lake 33 12 6 15 0 42 B T T T H 12 Minnesota United FC 33 10 11 12 -4 41 T T H T H 13 San Diego 33 9 11 13 -5 38 T B H H H …