Nhận định Minnesota United FC vs St. Louis City: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu St. Louis City còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 51 điểm. Họ làm khách của Minnesota United FC lúc 03h30 ngày 18/10 tại Allianz Field.

St. Louis City bước vào chuyến làm khách trên sân Allianz Field với vị thế của đội còn nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội bóng này đang đứng hạng 2 với 51 điểm, trong khi chủ nhà Minnesota United FC xếp hạng 13 với 31 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03h30 ngày 18/10.

St. Louis City giữ đà tốt trong cuộc đua ngôi đầu

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của St. Louis City. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Chuỗi kết quả này giúp họ duy trì vị trí hạng 2, sát nhóm dẫn đầu.

Trận gần nhất của đoàn quân khách kết thúc với kết quả hòa. Dù vậy, việc bất bại cả 5 vòng gần đây cho thấy đội vẫn vận hành ổn định và giữ được sự chắc chắn khi cần bảo toàn điểm số.

Minnesota United FC chưa tìm lại mạch thắng

Chủ nhà đang ở trạng thái ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, Minnesota United FC chưa thắng trận nào, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Hai trận hòa gần đây nhất là tín hiệu khởi sắc nhỏ sau chuỗi thua trước đó.

Đội bóng đang đứng hạng 13 với 31 điểm, kém đối thủ 20 điểm. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về phong độ và vị thế giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù phong độ đang có lợi cho St. Louis City, lịch sử đối đầu lại không nghiêng về họ. Trong loạt gặp nhau gần nhất, Minnesota United FC thắng 3 trận, St. Louis City thắng 1 trận và không có trận nào kết thúc với kết quả hòa.

Điều đó cho thấy Minnesota United FC từng tìm được cách đánh bại đối thủ này nhiều hơn. Đây là yếu tố tâm lý mà đoàn quân khách không thể xem nhẹ khi hành quân đến Allianz Field.

Điểm then chốt của trận đấu

Với St. Louis City, mục tiêu rõ ràng là tận dụng chuỗi bất bại để giữ nhịp trong cuộc đua phía trên. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ tiếp tục áp sát ngôi đầu.

Với Minnesota United FC, trận đấu là cơ hội để chấm dứt mạch năm trận không thắng và lấy lại tinh thần trên sân nhà. Bài toán của chủ nhà là biến lợi thế đối đầu thành kết quả cụ thể trước một đối thủ đang có phong độ cao hơn hẳn.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, St. Louis City được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu thuận lợi giúp Minnesota United FC có cơ sở để cạnh tranh. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn so tài giữa một đội đang bám đuổi ngôi đầu và một chủ nhà cần sớm tìm lại chiến thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Minnesota United FC · 3 thắng 0 hòa St. Louis City · 1 thắng St. Louis City 4 - 2 Minnesota United FC SLC St. Louis City 1 - 2 Minnesota United FC MUF Minnesota United FC 3 - 2 St. Louis City MUF Minnesota United FC 3 - 0 St. Louis City MUF Minnesota United FC - St. Louis City Hòa

Minnesota United FC 5 trận gần nhất H H B B B 29 Trận 7-10-12 T-H-B 44 Ghi (TB 1.5) 53 Thủng lưới St. Louis City 5 trận gần nhất H T T T T 29 Trận 14-9-6 T-H-B 54 Ghi (TB 1.9) 38 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 29 15 7 7 +31 52 H H B H T 2 St. Louis City 29 14 9 6 +16 51 H T T T T 3 FC Dallas 29 14 8 7 +8 50 T B T H T … 12 San Diego 29 8 9 12 -3 33 H B H H B 13 Minnesota United FC 29 7 10 12 -9 31 H H B B B 14 Austin 29 7 10 12 -17 31 B B H H T …

Tình hình lực lượng Minnesota United FC ✚ A. Markanich (Concussion) ✚ A. Smir (Knee Injury) ✚ P. Stroud (Muscle Injury) ✚ A. Markanich (Concussion) ✚ A. Smir (Knee Injury) ✚ P. Stroud (Muscle Injury) St. Louis City ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ C. Wallem (Injury) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ C. Wallem (Injury)