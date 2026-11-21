Nhận định Monaco vs Auxerre: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Monaco đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 7 và 16 điểm, còn Auxerre đứng hạng 15. Hai đội gặp nhau lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade Louis II.

Monaco đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 16 điểm. Họ tiếp Auxerre, đội đang ở hạng 15 với 10 điểm, vào lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade Louis II. Khoảng cách 6 điểm giữa hai đội cho thấy chủ nhà đang ở vị thế thuận lợi hơn trước trận đấu này.

Monaco giữ vị trí tốt trong nhóm đầu bảng

Hạng 7 với 16 điểm giúp Monaco có chỗ đứng khá vững ở phần trên bảng xếp hạng. Mỗi trận đấu lúc này đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Vì vậy, trận tiếp Auxerre là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí của mình.

Phong độ của Monaco ở 5 trận gần nhất khá ổn định: thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa, trước đó là một chiến thắng. Chuỗi kết quả không có nhiều biến động lớn, nhưng chưa thực sự bứt phá, nên chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp đội bóng tạo thêm đà.

Auxerre cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Auxerre hiện đứng hạng 15 với 10 điểm và đang trải qua giai đoạn không thuận lợi. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Đáng chú ý, họ thua cả hai trận gần nhất, điều khiến tinh thần thi đấu khó có thể ở trạng thái tốt nhất.

Trong bối cảnh đó, chuyến làm khách tại Stade Louis II là bài kiểm tra khó đối với Auxerre. Họ cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và hiệu quả trong những cơ hội hiếm hoi để có thể cải thiện chuỗi kết quả.

Thế đối đầu nghiêng về Monaco

Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Monaco thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn Auxerre chưa thắng trận nào. Thành tích này mang lại lợi thế tâm lý rõ rệt cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của cả hai mới là yếu tố quyết định diễn biến trên sân.

Điểm then chốt của trận đấu

Monaco có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, thành tích đối đầu và việc được thi đấu trên sân nhà. Điều họ cần là duy trì sự tập trung để biến lợi thế đó thành kết quả cụ thể. Ngược lại, Auxerre muốn có điểm số thì phải làm nên chuyện ngay từ những phút đầu và hạn chế sai sót trước đối thủ đang xếp trên mình 8 bậc.

Nhìn chung, các chỉ số đều nghiêng về Monaco. Nhưng với phong độ chưa thật sự ổn định ở cả hai bên, trận đấu vẫn đòi hỏi chủ nhà phải thi đấu nghiêm túc nếu muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monaco · 4 thắng 1 hòa Auxerre · 0 thắng Monaco 2 - 2 Auxerre Hòa Auxerre 1 - 2 Monaco MON Auxerre 1 - 2 Monaco MON Monaco 4 - 2 Auxerre MON Auxerre 0 - 3 Monaco MON

Monaco 5 trận gần nhất H T B H T 10 Trận 4-4-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới Auxerre 5 trận gần nhất B B H T B 10 Trận 3-1-6 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Lille 10 6 3 1 +7 21 T T H H T 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B … 6 Nice 10 5 2 3 +3 17 T T T B T 7 Monaco 10 4 4 2 +2 16 H B H B H 8 Rennes 10 5 1 4 0 16 B B T B T … 14 Strasbourg 10 3 1 6 -4 10 B T B B B 15 Auxerre 10 3 1 6 -11 10 B B H T B 16 Le Mans 10 1 5 4 -7 8 H B H B B …

Tình hình lực lượng Monaco ✚ A. Fati (Hamstring Injury) ✚ A. Golovin (Calf Injury) ✚ S. Idumbo (Groin Injury) ✚ C. Mawissa (Groin Injury) Auxerre ✚ C. Akpa (Inactive) ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ D. Namaso (Ankle Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury)