Nhận định Monaco vs Lens: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Monaco hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Lens tại Stade Louis II để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu khi đang sở hữu chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng.

Monaco bước vào cuộc tiếp đón Lens tại sân vận động Stade Louis II với quyết tâm củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu. Đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, đội bóng xứ Công quốc nắm trong tay cơ hội rõ ràng để bám đuổi ngôi đầu nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định vốn có.

Phong độ trái ngược giữa hai câu lạc bộ

Monaco đang thể hiện sự thuyết phục ở giai đoạn vừa qua với chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp. Cụ thể, đội chủ sân Stade Louis II đã giành 3 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Màn trình diễn ổn định này giúp họ tích lũy được 10 điểm để bám sát vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trái ngược với sự ổn định của đội chủ nhà, Lens lại thể hiện phong độ có phần chững lại. Trong 4 trận gần nhất, đội khách chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 2 thất bại. Kết quả này khiến Lens rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm, tạo ra khoảng cách 6 điểm so với Monaco trước giờ bóng lăn.

Sự cân bằng từ thành tích đối đầu

Dù có sự chênh lệch rõ rệt về điểm số và vị trí hiện tại, lịch sử đối đầu gần đây lại chứng kiến thế trận giằng co quyết liệt giữa hai câu lạc bộ. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy sự cân bằng tuyệt đối khi Monaco thắng 2 trận, hòa 1 trận và Lens cũng có 2 lần giành thắng lợi.

Điều này cho thấy Lens luôn là đối thủ khó chịu đối với Monaco bất kể bối cảnh phong độ ở từng thời điểm. Việc từng đánh bại Monaco 2 lần trong 5 cuộc đụng độ gần nhất sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để đội khách tự tin hơn trong chuyến hành quân xa nhà.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Với lợi thế sân bãi tại Stade Louis II cùng chuỗi phong độ cao, Monaco nắm giữ nhiều ưu thế để triển khai thế trận chủ động nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số. Mục tiêu bám đuổi ngôi đầu bảng đòi hỏi đội bóng xếp thứ 2 phải biết cách áp đặt lối chơi và tận dụng triệt để những giai đoạn hưng phấn.

Về phía Lens, việc để thua 2 trong 4 trận gần đây buộc họ phải thận trọng tối đa trong khâu phòng ngự. Đội khách nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương nhằm hạn chế sức ép trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm kết quả có lợi lúc 01:45 ngày 19/09.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monaco · 2 thắng 1 hòa Lens · 2 thắng Lens 2 - 3 Monaco MON Monaco 1 - 4 Lens LEN Lens 4 - 0 Monaco LEN Monaco 1 - 1 Lens Hòa Lens 2 - 3 Monaco MON

Monaco 5 trận gần nhất H T T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Lens 5 trận gần nhất H T B B T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lille 4 3 1 0 +5 10 T T H T 2 Monaco 4 3 1 0 +4 10 H T T T 3 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H … 9 Lorient 4 1 2 1 0 5 H T B H 10 Lens 4 1 1 2 +1 4 H B B T 11 Angers 4 1 1 2 -1 4 H B T B …

Tình hình lực lượng Monaco ✚ M. Coulibaly (Muscle Injury) ✚ A. Fati (Calf Injury) ✚ S. Idumbo (Groin Injury) ✚ A. Soubeir (Injury) ✚ J. Teze (Injury) ✚ F. Balogun (Injury) ✚ T. Minamino (Lacking Match Fitness) ✚ M. Coulibaly (Muscle Injury) Lens ✚ S. Abdulhamid (Contusion) ✚ S. Baidoo (Knee Injury) ✚ J. Chavez (Thigh Injury) ✚ M. Nawrocki (Injury) ✚ Y. Titraoui (Injury) ✚ S. Abdulhamid (Contusion) ✚ S. Baidoo (Knee Injury) ✚ J. Chavez (Thigh Injury)