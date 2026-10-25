Nhận định Monaco vs Lille: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 14 điểm, bằng điểm Monaco ở hạng 5. Hai đội gặp nhau lúc 21:00 ngày 25/10/2026 trên sân Stade Louis II.

Lille còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu nếu giành chiến thắng trên sân Stade Louis II vào 21:00 ngày 25/10/2026. Hiện đội khách đứng hạng 3 với 14 điểm, trong khi Monaco xếp hạng 5 với cùng số điểm. Hai đội chỉ cách nhau hai bậc trên bảng xếp hạng nhưng không có khoảng cách về điểm số, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi thứ tự phía trên.

Bảng xếp hạng sít sao, Lille nhỉnh hơn về thứ hạng

Lille đang ở vị trí cao hơn Monaco hai bậc dù hai đội có cùng 14 điểm. Vì vậy, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội nằm trong nhóm bám đuổi phía trên. Với Lille, một chiến thắng sẽ giúp họ tiến gần hơn tới cuộc đua ngôi đầu. Với Monaco, ba điểm là cơ hội vượt qua chính đối thủ để cải thiện vị trí.

Phong độ: Monaco ổn định hơn, Lille chưa thật sự thăng hoa

Monaco thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, điều giúp họ giữ tâm lý tích cực trước giờ đấu.

Ngược lại, Lille thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Họ thua ở trận gần nhất và cũng thua một trận khác trước đó, sau khi có hai chiến thắng ở giai đoạn cũ hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách chưa giữ được sự ổn định, dù vẫn đang đứng cao hơn Monaco trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Lille

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lille thắng 3, Monaco thắng 1 và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử gần đây vì thế nghiêng về phía đội khách, và đây là yếu tố giúp Lille có thêm niềm tin trước chuyến làm khách.

Tuy vậy, lợi thế đối đầu chưa chắc đủ để bù đắp cho phong độ chưa ổn định của Lille. Monaco sẽ thi đấu trên sân nhà, với tinh thần tốt sau chiến thắng gần nhất.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này có thể được quyết định ở khả năng giữ nhịp độ và sự tập trung. Monaco cần tận dụng phong độ khá tốt và lợi thế sân nhà để khép lại khoảng cách thứ hạng với Lille. Lille phải chứng minh họ có thể vượt qua giai đoạn thiếu ổn định, đồng thời phát huy thành tích đối đầu thuận lợi.

Do hai đội bằng điểm nhau, một bàn thắng sớm có thể thay đổi cục diện. Bên nào kiểm soát tốt tâm lý ở giai đoạn đầu sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội cùng điểm. Monaco có phong độ gần đây tốt hơn và chơi trên sân nhà. Lille chiếm ưu thế về thứ hạng và thành tích đối đầu. Nếu giữ được sự chắc chắn, đội khách vẫn có cơ sở để hướng tới cuộc bám đuổi ngôi đầu. Nhưng Monaco đủ khả năng gây khó khăn nếu duy trì được mạch phong độ hiện tại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monaco · 1 thắng 1 hòa Lille · 3 thắng Monaco 0 - 1 Lille LIL Lille 1 - 0 Monaco LIL Lille 2 - 1 Monaco LIL Monaco 0 - 0 Lille Hòa Monaco 1 - 0 Lille MON

Monaco 5 trận gần nhất T B T H T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới Lille 5 trận gần nhất B H B T T 7 Trận 4-2-1 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lyon 7 4 2 1 +8 14 T B T H T 2 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 3 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T 4 Paris FC 8 4 2 2 +4 14 B T B T H 5 Monaco 7 4 2 1 +4 14 B H T H T 6 Lens 8 4 1 3 +4 13 T T T B H …

Tình hình lực lượng Monaco ✚ S. Idumbo (Groin Injury) ✚ E. Dier (Muscle Injury) ✚ S. Idumbo (Groin Injury) ✚ E. Dier (Muscle Injury) Lille ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Santos (Knee Injury) ✚ A. Ueda (Foot Injury) ✚ H. Igamane (Knee Injury) ✚ T. Santos (Knee Injury) ✚ A. Ueda (Foot Injury)