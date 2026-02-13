Nhận định Monaco vs Nantes - Ligue 1: Thử thách cho chủ nhà tại Stade Louis II Monaco đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội khách Nantes đang khủng hoảng phong độ trong cuộc đối đầu lúc 03h05 ngày 14/02 tại vòng 22 Ligue 1.

Monaco sẽ tiếp đón Nantes tại sân vận động Stade Louis II với mục tiêu cải thiện vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội khách Nantes đang rơi vào tình thế báo động khi đứng sát nhóm xuống hạng với phong độ vô cùng bết bát.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Monaco đang tạm đứng ở giữa bảng xếp hạng Ligue 1 với 28 điểm sau 21 vòng đấu. Trái ngược hoàn toàn, Nantes đang vật lộn ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 14 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng nhờ hiệu số. Trận đấu này được xem là cơ hội vàng để Monaco tích lũy điểm số khi đối thủ của họ đang có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Monaco 10 28 Hòa 2, Thắng 1, Thua 2 Nantes 17 14 Thắng 1, Thua 4

Phân tích phong độ và số liệu thống kê

Monaco: Sức mạnh tại sân nhà

Đội chủ sân Stade Louis II đã giành được 8 chiến thắng mùa này, trong đó có tới 6 trận thắng diễn ra trên sân nhà. Dù phong độ gần đây có phần trồi sụt (thắng 1, hòa 2, thua 2 trong 5 trận gần nhất), nhưng hiệu suất ghi bàn của Monaco vẫn được duy trì ở mức trung bình 1,5 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cần phải cải thiện khi đã để thủng lưới tới 33 bàn sau 21 trận.

Nantes: Khó khăn bủa vây

Nantes đang trải qua một mùa giải thảm họa khi đã để thua tới 13 trận. Điểm yếu lớn nhất của đội khách nằm ở hàng công khi họ chỉ ghi được trung bình 0,9 bàn/trận, trong khi hàng thủ lại để lọt lưới tới 1,8 bàn/trận. Dù vừa có một chiến thắng để ngắt mạch 4 trận thua liên tiếp, nhưng chuyến làm khách đến Monaco vẫn được dự báo đầy giông bão.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của đội chủ nhà

Dữ liệu từ những lần chạm trán gần nhất cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Monaco. Trong 5 lần đối đầu gần đây, Monaco giành được 3 trận thắng và 2 trận hòa, không để thua trận nào. Đáng chú ý là những chiến thắng đậm đà như 7-1 vào tháng 2/2025 và 4-0 vào tháng 5/2024, cho thấy Nantes thường xuyên bị ngợp trước sức tấn công của Monaco.

30/10/2025: Nantes 3 - 5 Monaco

16/02/2025: Monaco 7 - 1 Nantes

11/01/2025: Nantes 2 - 2 Monaco

20/05/2024: Monaco 4 - 0 Nantes

26/08/2023: Nantes 3 - 3 Monaco

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Khó khăn lớn nhất đối với Monaco lúc này là danh sách chấn thương kéo dài. Các trụ cột như T. Minamino, P. Pogba và M. Salisu chắc chắn vắng mặt do các chấn thương đầu gối và bắp chân. Ngoài ra, khả năng ra sân của A. Fati vẫn còn bỏ ngỏ. Bên phía Nantes, trường hợp của F. Guilbert đang bị nghi ngờ về thể lực.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, Monaco vẫn được đánh giá là đội cửa trên với tỷ lệ chiến thắng khoảng 45%. Khả năng trận đấu kết thúc với kết quả hòa cũng chiếm 45%, trong khi cơ hội thắng của Nantes chỉ là 10%.

Với ưu thế sân nhà và lịch sử đối đầu vượt trội, Monaco nhiều khả năng sẽ kiểm soát trận đấu, tuy nhiên với đội hình sứt mẻ, họ sẽ cần thận trọng trước những đòn phản công của đối thủ.

Dự đoán: Monaco thắng hoặc hòa.