Nhận định Monaco vs Paris Saint Germain - UEFA Champions League Paris Saint Germain hành quân đến Stade Louis II với mục tiêu củng cố vị trí trong top đầu, đối đầu với một Monaco đang kiệt quệ vì bão chấn thương tại vòng bảng Champions League.

Trận derby nước Pháp tại đấu trường châu lục giữa Monaco và Paris Saint Germain sẽ diễn ra vào lúc 03:00 ngày 18/02/2026 trên sân vận động Stade Louis II. Đây là cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt cho cả hai đội trong hành trình tìm kiếm tấm vé đi tiếp tại UEFA Champions League năm nay.

Vị trí trên bảng xếp hạng và áp lực thành tích

Hiện tại, Paris Saint Germain đang đứng ở vị trí thứ 11 với 14 điểm sau 8 trận đã đấu. Trong khi đó, Monaco đang gặp nhiều khó khăn khi xếp vị trí thứ 21 với chỉ 10 điểm. Khoảng cách 4 điểm khiến đội bóng Công quốc buộc phải nỗ lực tối đa nếu không muốn tụt sâu hơn trên bảng tổng sắp.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Paris Saint Germain 11 14 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2 Monaco 21 10 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1

Phân tích chuyên sâu phong độ

Monaco: Bài toán nhân sự nan giải

Dù có phong độ khá ổn định trên sân nhà khi chưa để thua trận nào mùa này (3 hòa, 1 thắng), Monaco đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng nhất từ đầu mùa. Hiệu suất ghi bàn của đội chủ nhà hiện khá thấp, chỉ đạt trung bình 1.0 bàn/trận, trong khi hàng thủ để lọt lưới tới 1.8 bàn/trận. Việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương đang khiến hệ thống chiến thuật của Monaco trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Paris Saint Germain: Sức mạnh hỏa lực đáng gờm

Ngược lại với đội chủ nhà, Paris Saint Germain đang sở hữu hàng công cực mạnh với hiệu suất trung bình 2.6 bàn mỗi trận. Đội bóng thủ đô đã ghi được tổng cộng 21 bàn thắng sau 8 vòng đấu. Dù phong độ gần đây có phần trồi sụt với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất, PSG vẫn luôn là đối thủ cực kỳ nguy hiểm nhờ khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội sắc bén.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Paris Saint Germain đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Monaco chỉ giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, trận đấu gần nhất vào tháng 11/2025, Monaco đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại PSG với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, với tình hình lực lượng hiện tại, việc lặp lại kỳ tích này là một thử thách cực đại.

Thông tin lực lượng

Monaco: Danh sách vắng mặt kéo dài với P. Brunner, P. Cabral (chấn thương cơ), E. Dier, L. Hradecky (chấn thương đầu gối), C. Mawissa, T. Minamino (chấn thương đầu gối), K. Ouattara (chấn thương bắp chân), P. Pogba (chấn thương bắp chân) và M. Salisu (chấn thương đầu gối). Khả năng ra sân của M. Akliouche, L. Camara và A. Fati hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Paris Saint Germain: Đội khách có lực lượng ổn định hơn dù thiếu vắng S. Mayulu (chấn thương bắp chân), Q. Ndjantou (chấn thương cơ) và F. Ruiz (chấn thương đầu gối).

Nhận định và dự đoán

Dựa trên các số liệu thống kê và tình hình thực tế, Paris Saint Germain được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Với tỷ lệ dự đoán giành chiến thắng lên tới 45%, ngang bằng với tỷ lệ hòa, PSG có nhiều cơ hội để ra về với ít nhất 1 điểm. Hàng công mạnh mẽ của đội khách nhiều khả năng sẽ khai thác triệt để những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự chắp vá của Monaco.

Dự đoán kết quả: Paris Saint Germain thắng hoặc hòa.

Cập nhật đội hình lúc 02:30 18/02/2026

Đội hình chính thức

Monaco

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Sebastien Pocognoli

Đội hình xuất phát:

16. Philipp Köhn (G)

2. Vanderson (D)

4. Jordan Teze (D)

25. Wout Faes (D)

12. Caio Henrique (D)

15. Lamine Camara (M)

6. Denis Zakaria (M)

11. Maghnes Akliouche (M)

10. Aleksandr Golovin (M)

24. Simon Adingra (M)

9. Folarin Balogun (F)

Dự bị:

50. Yann Lienard

40. Jules Stawiecki

41. Ilane Touré

17. Stanis Idumbo Muzambo

23. Aladji Bamba

27. Krépin Diatta

28. Mamadou Coulibaly

44. Samuel Nibombe

14. Mika Biereth

Paris Saint Germain

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Enrique Luis

Đội hình xuất phát:

39. Matvey Safonov (G)

2. Achraf Hakimi (D)

5. Marquinhos (D)

51. Willian Pacho (D)

25. Nuno Mendes (D)

33. Warren Zaïre-Emery (M)

17. Vitinha (M)

87. João Neves (M)

7. Khvicha Kvaratskhelia (F)

10. Ousmane Dembélé (F)

29. Bradley Barcola (F)

Dự bị: