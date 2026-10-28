Nhận định Monza vs Napoli: Đội khách đau đầu vì thiếu người Napoli bước vào chuyến làm khách trước Monza với lực lượng bị hao hụt nhân sự. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 tại sân vận động Stadio Brianteo.

Napoli đến sân Stadio Brianteo trong tình trạng tổn thất nhân sự, điều khiến bài toán của ban huấn luyện đội khách trở nên phức tạp hơn trước trận gặp Monza. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 và đặt hai đội ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng.

Napoli đau đầu với bài toán nhân sự

Việc thiếu người là vấn đề lớn nhất của Napoli trước chuyến làm khách này. Khi lực lượng bị thu hẹp, đội khách buộc phải cân nhắc kỹ hơn về cách phân bổ sức lực và lựa chọn phương án thay thế trong suốt trận đấu.

Đáng chú ý, Napoli vẫn đang là đội có vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng. Họ đứng thứ 10 với 11 điểm, hơn Monza 4 điểm. Lợi thế về thứ hạng giúp đội khách có thêm tự tin, nhưng sự thiếu hụt nhân sự có thể làm giảm đi ưu thế đó.

Phong độ: Napoli thiếu ổn định, Monza sa sút

Trong 5 trận gần nhất, Napoli thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một kết quả hòa, trước đó là chiến thắng, rồi đến hai trận thua liên tiếp và một trận thắng ở thời điểm xa hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Ngược lại, phong độ của Monza còn đáng lo ngại hơn. Chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Chiến thắng duy nhất của họ đến ở trận thứ hai tính ngược về trước, nhưng sau đó Monza không duy trì được mạch kết quả tích cực.

Thế đối đầu nghiêng về Napoli

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Napoli thắng 3 trận, Monza thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội khách thường chiếm ưu thế mỗi khi chạm trán Monza, dù Monza vẫn từng tìm được chiến thắng trước đối thủ này.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Monza đang xếp thứ 15 với 7 điểm, kém Napoli 5 bậc và 4 điểm. Với một đội đang chịu thua nhiều hơn thắng, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để Monza cải thiện bầu không khí xung quanh đội bóng.

Napoli, dù đứng cao hơn, cũng chỉ có phong độ ở mức trung bình trong thời gian gần đây. Điều này khiến khoảng cách giữa hai đội không quá lớn khi xét đến những khó khăn về nhân sự của đội khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Chìa khóa của trận đấu nằm ở khả năng Napoli xoay xở với lực lượng hạn chế. Nếu đội khách duy trì được sự chắc chắn và tận dụng lợi thế đối đầu, họ vẫn có cơ sở để cạnh tranh một kết quả tốt.

Về phía Monza, thách thức là tìm lại sự tự tin sau chuỗi trận không thuận lợi, đồng thời tận dụng lợi thế sân nhà trước một đối thủ đang thiếu người. Nhìn chung, đây là trận đấu có thế cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng, và yếu tố nhân sự của Napoli có thể quyết định diễn biến.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monza · 1 thắng 1 hòa Napoli · 3 thắng Monza 0 - 1 Napoli NAP Napoli 2 - 0 Monza NAP Monza 2 - 4 Napoli NAP Napoli 0 - 0 Monza Hòa Monza 2 - 0 Napoli MON

Monza 5 trận gần nhất B T B H B 8 Trận 2-1-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.9) 18 Thủng lưới Napoli 5 trận gần nhất H T B B T 8 Trận 3-2-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 8 7 1 0 +13 22 T T T H T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H … 9 Cagliari 9 4 1 4 -5 13 B B B H T 10 Napoli 8 3 2 3 +3 11 H B T H T 11 Atalanta 8 3 1 4 -1 10 H B T B B … 14 Sassuolo 9 2 2 5 -8 8 B B B H B 15 Monza 8 2 1 5 -3 7 B T B T B 16 Genoa 8 2 1 5 -7 7 T B T B H …

Tình hình lực lượng Monza ✚ M. Folorunsho (Coach's decision) ✚ Y. Maye (Muscle Injury) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) ✚ M. Folorunsho (Coach's decision) ✚ Y. Maye (Muscle Injury) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ B. Badiashile (Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) ✚ L. Spinazzola (Thigh Injury) ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ B. Badiashile (Injury)