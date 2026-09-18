Nhận định Monza vs Sassuolo: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Sassuolo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, trong khi Monza đứng thứ 18 và phải nỗ lực tìm kiếm điểm số ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 19/09/2026.

Cuộc so tài giữa Monza và Sassuolo diễn ra vào lúc 01:45 ngày 19/09/2026 mang ý nghĩa quan trọng đối với toan tính của cả hai câu lạc bộ ở giai đoạn này. Đội khách Sassuolo bước vào trận đấu với tâm thế bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong khi đội chủ nhà Monza đang ở thế phải nỗ lực tối đa để cải thiện tình hình tại nhóm cuối bảng.

Sassuolo bám sát nhóm dự cúp châu lục

Sassuolo đang cho thấy những bước tiến vững chắc trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội bóng này đứng ở vị trí thứ 9 với 7 điểm trong tay. Khoảng cách điểm số giúp thầy trò Sassuolo duy trì áp lực đáng kể lên các đội xếp trên và tiếp tục nuôi hy vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu lục.

Xét về mặt phong độ, Sassuolo thể hiện sự ổn định tương đối trong các lần ra sân gần đây. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Lối chơi hiệu quả cùng sự tập trung ở những thời điểm then chốt giúp đội khách tích lũy những điểm số quan trọng để duy trì vị thế cạnh tranh trên bảng xếp hạng.

Thách thức lớn dành cho Monza

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Monza đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy trắc trở. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm sau những vòng đấu đã qua. Vị trí này phản ánh đúng những khó khăn mà Monza đang phải đối mặt trong việc triển khai lối chơi và bảo toàn lợi thế.

Phong độ thi đấu của Monza trong thời gian gần đây chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ nét. Cụ thể, trong 4 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến Monza gặp nhiều sức ép về mặt tâm lý trước khi bước vào cuộc tiếp đón Sassuolo trên sân nhà.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu

Mặc dù đang đứng dưới đối thủ trên bảng xếp hạng, Monza lại nắm giữ một ưu thế tâm lý rất lớn khi nhìn vào lịch sử chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Monza chiếm ưu thế hoàn toàn với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Sassuolo chưa giành được chiến thắng nào.

Sự kỵ dơ trong lối chơi ở những lần gặp nhau trước đây là điểm tựa vững chắc để Monza hướng tới một thế trận chủ động hơn. Ngược lại, Sassuolo sẽ phải vượt qua rào cản tâm lý từ các kết quả đối đầu chưa như ý trong quá khứ nếu muốn hiện thực hóa tham vọng giành điểm để tiếp tục cuộc đua bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ

Với mục tiêu rõ ràng của hai bên, cuộc so tài này hứa hẹn sẽ diễn ra với nhịp độ toan tính cao. Sassuolo nắm lợi thế về mặt phong độ cùng sự tự tin từ vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, hướng tới việc áp đặt nhịp độ để tìm kiếm trọn vẹn điểm số nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Về phía Monza, việc thi đấu trên sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội trong 5 trận gần nhất là cơ sở để họ tổ chức phòng ngự kỷ luật và chờ đợi thời cơ phản công. Kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng cơ hội cũng như sự tập trung của hàng thủ hai bên trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Monza · 3 thắng 2 hòa Sassuolo · 0 thắng Monza 2 - 2 Sassuolo Hòa Monza 1 - 0 Sassuolo MON Sassuolo 0 - 1 Monza MON Sassuolo 1 - 2 Monza MON Monza 1 - 1 Sassuolo Hòa

Monza 5 trận gần nhất B H T B B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới Sassuolo 5 trận gần nhất T H H T B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Inter 4 4 0 0 +7 12 T T T T 3 Como 4 3 1 0 +5 10 T T T H … 8 Juventus 4 2 1 1 +2 7 B H T T 9 Sassuolo 4 2 1 1 +1 7 T H T B 10 Napoli 4 2 0 2 +1 6 T B B T … 17 Parma 4 0 1 3 -4 1 B H B B 18 Monza 4 0 1 3 -5 1 B H B B 19 Genoa 4 0 1 3 -6 1 H B B B …

Tình hình lực lượng Monza ✚ P. Ciurria (Inactive) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ I. Toure (Contusion) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) ✚ P. Ciurria (Inactive) ✚ M. Pessina (Knee Injury) ✚ I. Toure (Contusion) ✚ J. Ziolkowski (Foot Injury) Sassuolo ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ F. Cande (Knee Injury) ✚ J. Idzes (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) ✚ Y. Paz (Knee Injury) ✚ E. Pieragnolo (Knee Injury) ✚ C. Volpato (Thigh Injury) ✚ S. Walukiewicz (Muscle Injury)