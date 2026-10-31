Nhận định Moreirense vs Estrela: Đội khách tìm đường trở lại Estrela bước vào trận với phong độ chưa tốt, thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu với Moreirense, đội xếp trên hai bậc, diễn ra lúc 22h30 ngày 31/10/2026.

Estrela bước vào chuyến làm khách trên sân Moreirense với phong độ chưa tốt: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận gần nhất là một thất bại. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 31/10/2026 tại Parque Joaquim Almeida Freitas.

Estrela cần sớm chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định

Chuỗi 5 trận gần nhất của Estrela gồm thua, thắng, thua, thua, hòa (tính từ trận mới nhất trở về trước). Đội khách chỉ có một chiến thắng duy nhất và để thua tới ba lần, nên sự thiếu ổn định là vấn đề rõ nhất lúc này.

Đáng chú ý, Estrela vừa thua ở trận gần nhất, nên chuyến hành quân này là cơ hội để họ lấy lại nhịp độ. Để làm được điều đó, đội khách cần giữ kỷ luật phòng ngự và hạn chế những sai sót đã khiến họ thua nhiều trận.

Moreirense có phong độ nhỉnh hơn

Moreirense đang có phong độ khá hơn đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2, hòa 1 và thua 2, với diễn biến thắng, thua, thua, hòa, thắng tính từ trận mới nhất trở về trước.

Quan trọng hơn, Moreirense vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất. Điều này giúp họ có tâm lý tốt hơn khi được thi đấu trên sân nhà, trước một đối thủ đang tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Moreirense thắng 1 trận, Estrela thắng 1 trận và 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy hai đội thường khó tạo ra khoảng cách và các trận đấu hay giằng co.

Vì vậy, dù phong độ đang nghiêng về chủ nhà, Estrela vẫn có cơ sở để tin rằng họ có thể mang về một kết quả tích cực.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng rất nhỏ

Moreirense đang đứng thứ 10 với 11 điểm, còn Estrela xếp thứ 12 với 10 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm và 2 bậc, nên kết quả của trận đấu này có thể thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt và nhận định

Với khoảng cách điểm số sát sao, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự chắc chắn trong từng pha bóng. Moreirense có lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, trong khi Estrela cần một màn trình diễn kỷ luật để phá vỡ chuỗi kết quả không như ý.

Nhìn chung, chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ và tâm lý sau chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu với nhiều trận hòa cho thấy Estrela hoàn toàn có thể làm khó đối thủ nếu thi đấu tập trung.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Moreirense · 1 thắng 3 hòa Estrela · 1 thắng Moreirense 3 - 2 Estrela MOR Estrela 0 - 0 Moreirense Hòa Moreirense 1 - 1 Estrela Hòa Estrela 2 - 1 Moreirense EST Moreirense 2 - 2 Estrela Hòa

Moreirense 5 trận gần nhất T B B H T 9 Trận 3-2-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 16 Thủng lưới Estrela 5 trận gần nhất B T B B H 9 Trận 2-4-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 9 9 0 0 +17 27 T T T T T 2 Benfica 9 7 1 1 +18 22 T T B T T 3 Sporting CP 10 6 3 1 +12 21 T B T H H … 9 SC Braga 9 3 2 4 -2 11 B B B H T 10 Moreirense 9 3 2 4 -5 11 T B H T B 11 Famalicao 9 2 4 3 +3 10 T B T H H 12 Estrela 9 2 4 3 -3 10 B B B H T 13 Vitória SC 9 2 2 5 0 8 T B H B H …