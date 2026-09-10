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Nhận định Moreirense vs GIL Vicente, vòng 8 Primeira Liga (Portugal)

Văn Thể09/10/2026 19:58

Cuộc đối đầu giữa Moreirense và GIL Vicente tại vòng 8 Primeira Liga hứa hẹn kịch tính khi hai câu lạc bộ đang có cùng 8 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 8 Primeira Liga (Portugal) giữa Moreirense và GIL Vicente sẽ diễn ra vào lúc 00:45 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Parque Joaquim Almeida Freitas. Đây là cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai câu lạc bộ đang bám đuổi sít sao ở nhóm giữa bảng xếp hạng khi sở hữu điểm số ngang ngửa.

Tình thế cân bằng trên bảng xếp hạng

Bước vào vòng đấu thứ 8, cả hai đội bóng đều đang nắm trong tay 8 điểm. GIL Vicente tạm thời giữ vị trí thứ 9 nhờ chỉ số phụ tốt hơn, trong khi Moreirense đứng ở vị trí thứ 12. Sự đồng đều về mặt điểm số khiến cuộc đọ sức tại sân Parque Joaquim Almeida Freitas mang ý nghĩa then chốt đối với vị trí hiện tại của cả hai câu lạc bộ.

Đánh giá phong độ gần đây của hai đội

Về phía đội chủ nhà, Moreirense trải qua chuỗi 5 trận gần nhất với thành tích thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả gần nhất của họ là một chiến thắng, qua đó giúp đội bóng giải tỏa áp lực sau chuỗi hai thất bại liên tiếp trước đó.

Trong khi đó, GIL Vicente cũng vừa giành trọn 3 điểm ở lượt đấu gần nhất. Xét trong 5 lần ra sân gần nhất, đội khách ghi nhận thành tích thắng 1 trận, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Sự ổn định vẫn là bài toán mà đại diện này cần duy trì để hướng tới một kết quả thuận lợi trên sân khách.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía GIL Vicente. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, GIL Vicente chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Moreirense chỉ có được 1 trận thắng và hai bên hòa nhau 1 trận.

Dù có lợi thế sân nhà Parque Joaquim Almeida Freitas, Moreirense sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trước một GIL Vicente từng nhiều lần vượt qua họ trong quá khứ. Ngược lại, đội khách cần tận dụng sự tự tin từ thành tích đối đầu để đối phó với quyết tâm bứt phá của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Moreirense · 1 thắng1 hòaGIL Vicente · 3 thắng
25/07/2026
GIL Vicente
2 - 2
Moreirense
Hòa
07/02/2026
Moreirense
1 - 2
GIL Vicente
GV
30/08/2025
GIL Vicente
2 - 0
Moreirense
GV
06/04/2025
GIL Vicente
0 - 1
Moreirense
MOR
13/01/2025
Vòng 1/8
GIL Vicente
1 - 0
Moreirense
GV
Moreirense
5 trận gần nhất
HTBBT
7
Trận
2-2-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.1)
14
Thủng lưới
GIL Vicente
5 trận gần nhất
HBBHT
6
Trận
2-2-2
T-H-B
5
Ghi (TB 0.8)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto7700+1521TTTTT
2Benfica7511+1516BTTTT
3Sporting CP7430+915HHTTT
8Estrela7241010BHTHT
9GIL Vicente622208HBBHT
10Alverca7223-28TTBHB
11Maritimo7223-48HBBBH
12Moreirense7223-68HTBBT
13Famalicao7142+27THHHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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