Thể thao Nhận định Na Uy vs Pháp: Odegaard mở khóa Haaland, Les Bleus chờ Mbappe lên tiếng Trận Na Uy vs Pháp lúc 2h00 ngày 27/6 tại Gillette Stadium là màn so tài quyết định ngôi đầu bảng I World Cup 2026, nơi hai hệ thống tấn công giàu tốc độ đối đầu trực diện.

Bối cảnh trước trận Na Uy vs Pháp

Na Uy và Pháp đều đã có 6 điểm sau hai lượt trận. Về lý thuyết, cả hai đội đã hoàn thành mục tiêu đi tiếp, nhưng ngôi đầu bảng I vẫn là phần thưởng quan trọng. Đứng nhất bảng có thể giúp một đội tuyển bước vào vòng knock-out với lịch trình và nhánh đấu thuận lợi hơn.

Na Uy bước vào trận này bằng sự tự tin rất lớn. Đội bóng Bắc Âu thắng Iraq 4-1, sau đó vượt qua Senegal 3-2. Hai kết quả ấy cho thấy Na Uy có khả năng tấn công bùng nổ, đồng thời không dễ đánh mất lợi thế khi trận đấu trở nên căng thẳng.

Pháp cũng toàn thắng sau hai trận. Đội bóng áo lam tiếp tục duy trì hình ảnh của một ứng viên vô địch: phòng ngự chắc, chuyển trạng thái nhanh và sở hữu dàn sao có thể tạo khác biệt ở mọi thời điểm.

Nhận định chiến thuật Na Uy vs Pháp

Na Uy không phải đội tuyển chỉ biết đưa bóng cho Haaland. Điểm mạnh của họ nằm ở cách tạo điều kiện để Haaland nhận bóng trong vùng nguy hiểm. Odegaard đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc này. Tiền vệ mang áo số 10 có thể kéo bóng, đổi hướng tấn công và tung ra đường chuyền xuyên tuyến khi Haaland bắt đầu di chuyển.

Sorloth giúp Na Uy có thêm một điểm đến trong các pha bóng dài. Nusa lại đem tới tốc độ và khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương. Khi ba mũi tấn công này phối hợp với Odegaard, Na Uy có thể chuyển trạng thái rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công.

Con số 37 bàn sau 8 trận gần nhất phản ánh sức mạnh tấn công của Na Uy. Trung bình 4,63 bàn/trận là hiệu suất đáng nể, nhất là với một đội tuyển không thường xuyên được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu. Họ cũng chỉ thủng lưới 5 bàn trong chuỗi này, cho thấy sự cân bằng đang được cải thiện rõ rệt.

Dù vậy, Pháp có đủ công cụ để hạn chế Na Uy. Saliba và Upamecano sở hữu tốc độ, thể hình và khả năng tranh chấp tốt. Maignan đem lại sự chắc chắn trong khung thành. Ở phía trên, Tchouameni và Rabiot có nhiệm vụ giảm không gian hoạt động của Odegaard, qua đó cắt nguồn cung cấp bóng cho Haaland.

Trong tấn công, Pháp nguy hiểm ở cả hai biên lẫn trung lộ. Mbappe là mũi khoan chủ lực, Dembele có thể tạo đột biến bằng các pha xử lý một đối một, Olise mang đến sự sáng tạo ở nửa không gian phải. Desire Doue giúp Les Bleus có thêm khả năng di chuyển linh hoạt giữa các tuyến.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát khoảng trống sau lưng hàng thủ. Nếu Na Uy dâng cao, Mbappe sẽ có đất để tăng tốc. Nếu Pháp đẩy đội hình lên quá sớm, Haaland có thể trừng phạt bằng những pha thoát xuống hoặc không chiến.

Về mặt chiến thuật, Pháp vẫn có nhiều lớp phương án hơn. Didier Deschamps có thể để đội nhà kiểm soát bóng, chơi phản công hoặc giảm nhịp bằng tuyến giữa giàu sức mạnh. Na Uy có phong độ rất cao, nhưng họ cần một trận đấu gần như hoàn hảo để vượt qua Les Bleus.

Các kịch bản dễ xuất hiện Na Uy vs Pháp

Na Uy có thể nhập cuộc với khối đội hình trung bình, không dâng quá cao để tránh lộ khoảng trống cho Mbappe. Khi đoạt bóng, họ sẽ tìm Odegaard nhanh nhất có thể trước khi đưa bóng tới Haaland hoặc Sorloth.

Pháp nhiều khả năng chủ động hơn về thời lượng kiểm soát bóng. Les Bleus sẽ cố kéo Na Uy ra khỏi vị trí bằng các pha ban bật ở hai biên, sau đó đưa bóng vào khu vực giữa trung vệ và hậu vệ cánh.

Nếu có bàn thắng sớm, trận đấu sẽ mở ra nhiều hơn. Nếu hai đội hòa sau hiệp một, Pháp có thể tăng tốc ở nửa cuối hiệp hai nhờ chiều sâu lực lượng.

Dự đoán bàn thắng Na Uy vs Pháp

Cặp đấu này có nhiều cơ sở để xuất hiện bàn thắng cho cả hai phía. Na Uy đang ghi bàn đều đặn, còn Pháp có 24 bàn sau 10 trận gần đây. Haaland và Mbappe cùng có 4 bàn tại World Cup 2026, khiến màn so tài trên hàng công càng đáng chú ý.

Tuy nhiên, hàng thủ Pháp đang chơi khá chắc khi mới thủng lưới 1 bàn sau hai trận vòng bảng. Na Uy cũng không muốn đá quá mạo hiểm vì chỉ cần một kết quả tích cực, họ vẫn có thể giữ vị thế tốt trước vòng knock-out.

Dự đoán số bàn thắng: 3 bàn.

Lực lượng hai đội Na Uy vs Pháp

Na Uy chờ tình trạng của Julian Ryerson. Nếu cầu thủ này vắng mặt, Marcus Pedersen là phương án thay thế hợp lý ở hành lang phải. Các nhân tố chủ lực như Haaland, Odegaard, Berge, Aursnes, Sorloth và Nusa vẫn là bộ khung chính.

Pháp có lực lượng mạnh. Maignan, Saliba, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Dembele, Doue và Mbappe đều sẵn sàng. Đây là nền tảng để Deschamps giữ được sự chủ động trong lựa chọn chiến thuật.

Phong độ gần đây Na Uy vs Pháp

Na Uy thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Bắc Âu ghi 11 bàn và thủng lưới 5 bàn trong giai đoạn này.

Pháp thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần đây. Les Bleus ghi 13 bàn và nhận 5 bàn thua, thành tích cho thấy hàng công vẫn giữ được hiệu suất tốt.

Lịch sử đối đầu Na Uy vs Pháp

Na Uy và Pháp từng gặp nhau 2 lần. Thành tích chia đều khi mỗi đội thắng 1 trận. Dữ liệu đối đầu không quá dày, nhưng sự cân bằng trong quá khứ giúp trận đấu lần này có thêm sức hút.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Pháp

Na Uy: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Pháp

Na Uy có một Haaland rất nguy hiểm, một Odegaard đủ sức dẫn dắt thế trận và tập thể đang đạt phong độ cao. Họ hoàn toàn có thể ghi bàn vào lưới Pháp.

Dù vậy, Les Bleus sở hữu hàng thủ chắc hơn, nhiều ngôi sao hơn và kinh nghiệm tốt hơn trong các trận đấu lớn. Khi trận đấu bước vào thời điểm quyết định, Pháp có nhiều phương án để tạo khác biệt.

Dự đoán: Na Uy 1-2 Pháp.