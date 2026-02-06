Nhận định NAC Breda vs Excelsior - Eredivisie Trận cầu tâm điểm ở nhóm cuối bảng giải VĐQG Hà Lan diễn ra tại Rat Verlegh Stadion, nơi NAC Breda buộc phải giành điểm để nuôi hy vọng trụ hạng trước một Excelsior đang đứng thứ 13.

Vào lúc 02h00 ngày 07/02/2026, NAC Breda sẽ có cuộc tiếp đón Excelsior trên sân nhà Rat Verlegh Stadion trong khuôn khổ vòng đấu quan trọng của giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie). Đây được xem là cơ hội vàng để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm an toàn, khi đối thủ của họ cũng đang trải qua giai đoạn phong độ thiếu ổn định.

Vị trí trên bảng xếp hạng và bối cảnh trận đấu

Hiện tại, NAC Breda đang dậm chân ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 16 điểm sau 21 vòng đấu. Trong khi đó, Excelsior xếp ở vị trí thứ 13 với 23 điểm. Khoảng cách 7 điểm khiến trận đấu này trở nên cực kỳ quan trọng đối với cả hai đội trong nỗ lực tách xa khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Excelsior 13 23 Hòa 4, Thua 1 NAC Breda 17 16 Hòa 2, Thua 3

Phân tích phong độ và số liệu thống kê

NAC Breda: Nỗi lo từ hàng phòng ngự

Đội chủ nhà NAC Breda đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Sau 21 trận đã đấu, họ chỉ giành được 3 chiến thắng, đều trên sân nhà. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đang là tử huyệt khi đã để thủng lưới tới 34 bàn (trung bình 1.6 bàn/trận), trong khi hàng công chỉ ghi được 23 bàn.

Phong độ 5 trận gần nhất của NAC Breda không mấy khả quan với 2 trận hòa và 3 trận thua. Dù được thi đấu trên sân nhà Rat Verlegh Stadion, nơi họ đã giành được toàn bộ số trận thắng của mùa giải, áp lực tâm lý vẫn là rào cản lớn đối với đoàn quân chủ nhà.

Excelsior: Sự chững lại đáng báo động

Bên kia chiến tuyến, Excelsior cũng không khá khẩm hơn khi phong độ gần đây có dấu hiệu đi xuống rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không giành được chiến thắng nào, với 4 trận hòa và 1 trận thua. Thống kê mùa này cho thấy Excelsior mới chỉ có 2 chiến thắng trên sân khách sau 10 lần hành quân.

Vấn đề lớn nhất của Excelsior nằm ở hàng thủ khi họ đã để lọt lưới 37 bàn, nhiều hơn cả đội chủ nhà. Với trung bình 1.8 bàn thua mỗi trận, đội khách sẽ phải rất dè chừng trước những đợt lên bóng của NAC Breda.

Lịch sử đối đầu gần đây

Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, kết quả khá cân bằng khi mỗi đội đều có những chiến thắng đậm đà:

29/11/2025: Excelsior 1 - 0 NAC Breda

20/07/2024: NAC Breda 1 - 1 Excelsior

02/06/2024: Excelsior 4 - 1 NAC Breda

29/05/2024: NAC Breda 6 - 2 Excelsior

22/07/2023: NAC Breda 2 - 0 Excelsior

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Về phía NAC Breda, họ sẽ thiếu vắng F. Jensen do chấn thương và A. Salama không thể thi đấu. Ngoài ra, khả năng ra sân của B. Kemper (chấn thương) và M. Nassoh (bị ốm) vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Về phía Excelsior, tổn thất lớn nhất là trường hợp của M. van Duinen khi cầu thủ này đang gặp chấn thương và chưa chắc chắn có thể góp mặt trong đội hình xuất phát.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dựa trên các chỉ số thống kê, trận đấu này được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi. NAC Breda được đánh giá có ưu thế hơn đôi chút nhờ lợi thế sân nhà. Các chuyên gia nhận định khả năng giành chiến thắng của chủ nhà là 45%, tỷ lệ hòa là 45%, trong khi khả năng thắng của đội khách chỉ là 10%.

Nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tổng tỷ số dưới 2.5 bàn thắng. Lựa chọn an toàn cho cuộc đối đầu này là phương án chủ nhà thắng hoặc hòa (Double chance).