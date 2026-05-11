Nhận định NAC Breda vs Heerenveen - Vòng 33 Eredivisie Heerenveen đứng trước cơ hội củng cố vị trí trong nhóm dự play-off châu Âu khi làm khách trước một NAC Breda đang chìm sâu ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Cuộc chiến không cân sức tại Rat Verlegh Stadion

Trận đấu giữa NAC Breda và Heerenveen vào lúc 19h30 ngày 11/05/2026 mang ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu của cả hai đội trong giai đoạn cuối mùa giải Eredivisie. Trong khi đội chủ nhà NAC Breda đang nỗ lực trụ hạng trong vô vọng, Heerenveen lại đang bay cao với tham vọng bảo vệ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Heerenveen hiện đứng thứ 7 với 50 điểm sau 32 vòng đấu. Đội bóng này đang thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc với phong độ thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Ở chiều ngược lại, NAC Breda đang xếp vị trí thứ 17 - vị trí phải xuống hạng trực tiếp - với chỉ 25 điểm. Khoảng cách về trình độ và tâm lý thi đấu giữa hai bên là rất lớn khi NAC Breda đã phải nhận 17 thất bại kể từ đầu mùa.

Phân tích phong độ và hiệu số bàn thắng

Sự chênh lệch còn thể hiện rõ qua các con số thống kê chuyên môn. Heerenveen sở hữu hàng công hiệu quả với hiệu suất 1.8 bàn/trận, tổng cộng 57 bàn thắng sau 32 trận. Ngược lại, NAC Breda là một trong những đội có hàng công tệ nhất giải đấu khi chỉ ghi được trung bình 0.9 bàn/trận.

Về khả năng phòng ngự, NAC Breda đã để thủng lưới tới 55 bàn, trung bình 1.7 bàn/trận. Việc phải đối đầu với các chân sút đang có phong độ cao của Heerenveen như Dylan Vente hay Luca Oyen sẽ là thử thách cực đại cho hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Carl Hoefkens.

Lịch sử đối đầu ưu thế thuộc về đội khách

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Heerenveen thể hiện sự áp đảo với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước NAC Breda. Trận lượt đi vào tháng 10/2025 đã kết thúc với tỷ số hòa 3-3 đầy kịch tính, nhưng ở thời điểm hiện tại, phong độ của hai đội đã rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Tình hình lực lượng và sơ đồ chiến thuật

NAC Breda bước vào trận đấu này với tổn thất lớn về nhân sự. Hàng thủ thiếu vắng L. Greiml do chấn thương vai và B. Lucassen, trong khi tiền vệ quan trọng M. Nassoh bị treo giò do thẻ đỏ. HLV Carl Hoefkens dự kiến sẽ sử dụng sơ đồ 3-4-1-2 để tăng cường quân số cho khu vực trung lộ nhằm hạn chế khả năng kiểm soát bóng của đối phương.

Phía bên kia chiến tuyến, Heerenveen cũng không có sự phục vụ của thủ thành A. Noppert và tiền vệ J. van Overeem (treo giò). Tuy nhiên, HLV Robin Veldman vẫn có trong tay bộ khung ổn định với sơ đồ 4-2-3-1, tập trung vào khả năng luân chuyển bóng nhanh của Marcus Linday và Luuk Brouwers.

Nhận định chuyên môn

Dựa trên các chỉ số thống kê, khả năng giành chiến thắng của Heerenveen được đánh giá ở mức 45%, tương đương với tỷ lệ hòa 45%, trong khi cơ hội gây bất ngờ của chủ nhà NAC Breda chỉ chiếm 10%. Với tâm thế không còn gì để mất, NAC Breda có thể gây khó khăn trong hiệp một, nhưng bản lĩnh và khả năng dứt điểm sắc bén của Heerenveen nhiều khả năng sẽ định đoạt trận đấu trong hiệp hai.

Dự đoán kết quả: Heerenveen thắng hoặc hòa.

Đội hình dự kiến

NAC Breda (3-4-1-2): Bielica; Odoi, Mahmutović, Hillen; Valerius, Sowah, Balard, Kemper; Holtby; André Ayew, Soumano.

Heerenveen (4-2-3-1): Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Brouwers, Linday; Trenskow, Meerveld, Oyen; Dylan Vente.

Cập nhật đội hình lúc 19:01 11/05/2026

Đội hình chính thức

NAC Breda

Sơ đồ: 3-4-1-2

HLV: Carl Hoefkens

Đội hình xuất phát:

99. Daniel Bielica (G)

3. Denis Odoi (D)

15. Enes Mahmutović (D)

22. Rio Hillen (D)

25. Cherrion Valerius (M)

14. Kamal Sowah (M)

16. Maximilien Balard (M)

4. Boy Kemper (M)

90. Lewis Holtby (F)

24. André Ayew (F)

9. Moussa Soumano (F)

Dự bị:

26. Pepijn Reulen

55. Brahim Ghalidi

21. Jayden Candelaria

31. Kostas Lamprou

1. Roy Kortsmit

20. Fredrik Jensen

32. Juho Talvitie

8. Clint Leemans

19. Amine Salama

7. Charles-Andreas Brym

Heerenveen

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Robin Veldman

Đội hình xuất phát:

22. Bernt Klaverboer (G)

45. Oliver Braude (D)

4. Sam Kersten (D)

3. Maas Willemsen (D)

19. Vasilios Zagaritis (D)

8. Luuk Brouwers (M)

16. Marcus Linday (M)

20. Jacob Trenskow (M)

10. Ringo Meerveld (M)

11. Luca Oyen (M)

9. Dylan Vente (F)

Dự bị: