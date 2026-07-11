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Nhận định Nacional vs Academico Viseu: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể07/11/2026 17:47

Academico Viseu đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 20 điểm, trước chuyến làm khách tại Estádio da Madeira của Nacional lúc 22h30 ngày 07/11/2026.

Academico Viseu đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 20 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ sẽ làm khách của Nacional trên sân Estádio da Madeira vào 22h30 ngày 07/11/2026. Với chủ nhà, trận đấu mang ý nghĩa rất khác, khi họ đang ở nửa dưới bảng và cần tìm lại cảm giác chiến thắng.

Academico Viseu giữ nhịp tốt trong nhóm đầu

Vị trí thứ 6 cho thấy Academico Viseu đã tích lũy điểm số đáng kể. Phong độ năm trận gần nhất của họ khá đều: thắng 3 trận, thua 2 trận, và trận gần nhất là một chiến thắng.

Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy Academico Viseu chưa hoàn toàn ổn định. Tuy vậy, việc họ thắng ở trận vừa qua giúp đội khách bước vào chuyến đi đến đảo Madeira với tâm lý tích cực.

Nacional chưa thoát khỏi chuỗi trận khó khăn

Nacional đang đứng thứ 15 với 7 điểm, kém đối thủ 13 điểm và 9 bậc trên bảng xếp hạng. Trong năm trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận và thua tới 4 trận, trong đó trận mới nhất cũng kết thúc với thất bại.

Chuỗi kết quả này khiến Nacional chịu áp lực phải cải thiện phong độ ngay trên sân nhà. Đội bóng cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và hiệu quả hơn trong những khoảnh khắc quyết định để tránh tiếp tục đánh mất điểm số.

Thế đối đầu cân bằng, nghiêng về sự giằng co

Dù khoảng cách trên bảng xếp hạng khá lớn, lịch sử đối đầu lại cho thấy hai đội thường khó phân thắng bại. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nacional thắng 1 trận, Academico Viseu thắng 1 trận và có tới 3 trận hòa.

Con số này gợi ý rằng Nacional không phải là đối thủ dễ chịu với Academico Viseu, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà. Những trận gặp nhau trước đây thường không có người thắng rõ rệt, nên đội khách khó có thể xem chuyến làm khách là nhiệm vụ đơn giản.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Academico Viseu, mục tiêu là duy trì khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục và tận dụng phong độ đang lên. Một kết quả tốt trên sân khách sẽ củng cố vị thế của họ trong nhóm đầu bảng.

Với Nacional, bài toán là cắt đứt chuỗi thất bại và khai thác lợi thế sân nhà. Nếu giữ được sự chặt chẽ như những lần đối đầu trước, đội chủ nhà hoàn toàn có thể khiến trận đấu kéo dài thế giằng co.

Nhận định

Về mặt phong độ và thứ hạng, Academico Viseu đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà khiến Nacional vẫn có cơ sở để cạnh tranh. Đây là trận đấu mà đội khách cần sự tập trung cao độ để biến phong độ tốt thành điểm số cụ thể.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nacional · 1 thắng3 hòaAcademico Viseu · 1 thắng
09/03/2024
Nacional
1 - 1
Academico Viseu
Hòa
29/10/2023
Academico Viseu
1 - 1
Nacional
Hòa
28/05/2023
Nacional
3 - 2
Academico Viseu
NAC
21/01/2023
Academico Viseu
1 - 1
Nacional
Hòa
07/05/2022
Nacional
1 - 2
Academico Viseu
AV
Nacional
5 trận gần nhất
BTBBB
10
Trận
2-1-7
T-H-B
10
Ghi (TB 1.0)
19
Thủng lưới
Academico Viseu
5 trận gần nhất
TBTBT
10
Trận
6-2-2
T-H-B
15
Ghi (TB 1.5)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto101000+2130TTTTT
2Benfica10811+1925TTTBT
3Sporting CP10631+1221TBTHH
5Arouca11623+520BTTTH
6Academico Viseu10622+320TTTTT
7GIL Vicente10433+115HBTTH
14Maritimo10226-128BBBHB
15Nacional10217-97BTBBB
16Rio Ave10217-147BBTBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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