Nhận định Nacional vs Guimaraes - Primeira Liga Guimaraes sở hữu cơ hội giành điểm lên tới 90% khi hành quân tới sân của Nacional trong bối cảnh đội khách duy trì thành tích đối đầu vượt trội.

Nacional sẽ tiếp đón Guimaraes tại sân vận động Estádio da Madeira vào lúc 00:00 ngày 17/05/2026. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang ở những vị thế khác nhau trên bảng xếp hạng Primeira Liga, khi đội khách nỗ lực duy trì vị trí ở nửa trên, còn chủ nhà cần điểm để cải thiện thứ hạng 14 hiện tại.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ gần đây

Dựa trên bảng xếp hạng hiện tại, Guimaraes đang cho thấy sự ổn định hơn so với đối thủ. Đội khách hiện đứng thứ 8 với 42 điểm, trong khi Nacional xếp thứ 14 với 31 điểm.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Guimaraes 8 42 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Nacional 14 31 Thắng 2, Thua 3

Phong độ của Nacional trong thời gian qua khá bấp bênh. Sau 33 trận đã đấu, đội bóng này chỉ giành được 8 chiến thắng và phải nhận tới 18 thất bại. Ở chiều ngược lại, Guimaraes có thành tích khả quan hơn với 12 chiến thắng sau cùng số trận, dù hàng phòng ngự của họ vẫn còn những lỗ hổng nhất định.

Phân tích hiệu suất thi đấu

Sức mạnh hàng công và hàng thủ

Nacional ghi được 35 bàn thắng mùa này, trung bình đạt 1.1 bàn/trận. Tuy nhiên, hàng thủ của họ thường xuyên để lộ khoảng trống khi đã để lọt lưới 45 lần. Đáng chú ý, 5 trong số 8 chiến thắng của Nacional diễn ra trên sân nhà, cho thấy Estádio da Madeira là điểm tựa tinh thần lớn nhất của họ.

Guimaraes sở hữu hàng công sắc bén hơn với 39 pha lập công (trung bình 1.2 bàn/trận). Dẫu vậy, hiệu số bàn thắng bại của họ đang ở mức âm do hàng thủ đã để thủng lưới 49 bàn. Trong các chuyến hành quân xa nhà, Guimaraes mới chỉ có được 4 chiến thắng, con số đòi hỏi sự tập trung cao độ hơn trong trận đấu sắp tới.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Lịch sử đang ủng hộ đội khách khi trong 5 lần chạm trán gần nhất, Guimaraes đã thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Nacional. Trận lượt đi vào tháng 1/2026 đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Guimaraes.

Về mặt lực lượng, cả Nacional và Guimaraes đều bước vào trận đấu này với đội hình mạnh nhất. Hiện tại, không có thông báo nào về các trường hợp chấn thương hay treo giò từ cả hai phía, cho phép hai huấn luyện viên triển khai sơ đồ chiến thuật tối ưu.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, Guimaraes được đánh giá cao hơn với tỷ lệ chiến thắng 45%, ngang bằng với tỷ lệ một kết quả hòa (45%). Cơ hội để Nacional tạo nên bất ngờ với 3 điểm trọn vẹn chỉ dừng lại ở mức 10%.

Với tính chất quan trọng của giai đoạn cuối mùa, trận đấu có thể sẽ diễn ra thận trọng. Lựa chọn an toàn được đưa ra là cơ hội kép (hòa hoặc Guimaraes thắng), đồng thời số bàn thắng từ phía chủ nhà có thể sẽ không quá cao do sự thực dụng trong lối chơi của cả hai đội.