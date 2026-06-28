Thể thao Nhận định Nam Phi vs Canada: Davies, David và bài kiểm tra cho hàng thủ lịch sử của Nam Phi Nam Phi vs Canada diễn ra lúc 2h00 ngày 29/6 tại sân SoFi, Los Angeles. Đây là trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026, nơi đội thắng sẽ giành vé vào vòng 1/8.

Trận đấu của hai hành trình vượt kỳ vọng

Nam Phi không được đánh giá quá cao trước giải, nhưng đã trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất World Cup 2026. Sau trận thua Mexico 0-2, họ hòa CH Séc 1-1 rồi thắng Hàn Quốc 1-0 để cán đích nhì bảng A.

Tấm vé đi tiếp này có giá trị lịch sử với bóng đá Nam Phi. Lần đầu tiên họ vượt qua vòng bảng World Cup, và cách họ làm được cũng rất đáng chú ý: kiên trì, chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội ở thời điểm quan trọng.

Canada đi tiếp với vị trí nhì bảng B. Đội bóng Bắc Mỹ hòa Bosnia & Herzegovina, thắng Qatar 6-0, rồi thua Thụy Sĩ 1-2. Dù không giữ được ngôi đầu bảng, Canada vẫn cho thấy họ là một trong những đội có hàng công đáng xem tại giải.

Thông tin phát sóng Nam Phi vs Canada

Hạng mục Nội dung Thời gian 2h00 ngày 29/6/2026 Sân đấu SoFi, Los Angeles, Mỹ Vòng đấu Vòng 1/16 World Cup 2026 Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Điểm nóng 1: Hành lang biên của Canada

Canada có nhiều cầu thủ giàu tốc độ. Alphonso Davies và Tajon Buchanan là hai cái tên có thể khiến Nam Phi phải lùi sâu. Khi Canada kéo bóng ra biên, họ không chỉ tìm đường căng ngang mà còn mở khoảng trống cho Jonathan David và Cyle Larin.

Nam Phi sẽ phải phòng ngự với cự ly gần như hoàn hảo. Nếu hậu vệ biên dâng lên sai thời điểm, Canada có thể khai thác ngay bằng các pha tăng tốc sau lưng.

Điểm nóng 2: Khối phòng ngự Nam Phi

Nam Phi chỉ thủng lưới 3 bàn sau vòng bảng. Họ không kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng biết cách làm chậm nhịp trận đấu và buộc đối thủ phải đưa bóng ra xa khu vực nguy hiểm.

Trước Canada, Nam Phi cần giữ được sự tỉnh táo trong 30 phút đầu. Nếu không để thua sớm, họ có thể kéo trận đấu vào thế giằng co, nơi áp lực tâm lý bắt đầu đè lên đội được đánh giá cao hơn.

Điểm nóng 3: Khả năng kết thúc của Jonathan David và Larin

Canada ghi 8 bàn sau 3 trận vòng bảng. Thành tích này đến từ tốc độ luân chuyển bóng tốt và khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo.

Jonathan David có thể chơi rộng, kéo hậu vệ rời khỏi vị trí. Larin lại mạnh ở khả năng hiện diện trong vòng cấm. Sự kết hợp này khiến Nam Phi không dễ bắt bài nếu Canada duy trì được nhịp tấn công liên tục.

Nhận định thế trận Nam Phi vs Canada

Nam Phi nhiều khả năng không vội đẩy cao đội hình. Họ cần sự chắc chắn, bởi Canada rất nguy hiểm khi có khoảng trống. Cách tiếp cận hợp lý của Nam Phi là phòng ngự thấp, tranh chấp mạnh ở tuyến giữa và đưa bóng nhanh lên phía trên cho Makgopa hoặc Appollis.

Canada có thể chủ động hơn. Đội bóng Bắc Mỹ nhỉnh hơn về nhân sự, đặc biệt ở các vị trí tấn công. Nếu tạo được sức ép đủ lớn từ hai cánh, Canada sẽ có nhiều cơ hội kéo giãn hàng phòng ngự Nam Phi.

Trận đấu này không quá chênh lệch, nhưng Canada có lợi thế ở chất lượng ngôi sao. Với một trận knock-out, khác biệt có thể chỉ đến từ một pha xử lý của Davies, David hoặc Buchanan.

Nhận định số bàn thắng Nam Phi vs Canada

Nam Phi có 13 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 1,3 bàn/trận. Họ không phải đội quá mạnh ở khâu ghi bàn, nhưng đủ khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ.

Canada ghi 20 bàn trong 10 trận gần nhất. Tại World Cup 2026, họ đã có 8 bàn sau 3 trận. Hỏa lực này giúp Canada được kỳ vọng sẽ xuyên phá hàng thủ Nam Phi.

Trận đấu vẫn có thể diễn ra thận trọng vì tính chất loại trực tiếp. Mốc 2-3 bàn là kịch bản sáng nhất.

Dự đoán: Trận đấu có 2-3 bàn.

Lực lượng hai đội Nam Phi vs Canada

Nam Phi mất Themba Zwane vì án treo giò. Sự vắng mặt này ảnh hưởng tới khả năng kết nối giữa tuyến giữa và hàng công.

Canada vắng Marcelo Flores, Ismaen Kone vì chấn thương. Alfie Jones bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Các trụ cột tấn công như Davies, Jonathan David, Larin và Buchanan vẫn là niềm hy vọng lớn nhất.

Đội hình dự kiến Nam Phi vs Canada

Nam Phi: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa.

Canada: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Nathan Saliba, Choiniere, Ahmed; Jonathan David, Larin.

Thống kê đáng chú ý Nam Phi vs Canada

Nam Phi lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup.

Nam Phi chỉ nhận 3 bàn thua sau 3 trận vòng bảng.

Canada ghi 8 bàn tại vòng bảng World Cup 2026.

Canada thắng Qatar 6-0.

Nam Phi từng thắng Canada 2-0 năm 2007.

Canada kết thúc bảng B ở vị trí nhì bảng sau Thụy Sĩ.

Dự đoán tỷ số Nam Phi vs Canada

Nam Phi có thể khiến Canada vất vả bằng khối phòng ngự thấp và tinh thần đang lên. Nhưng Canada sở hữu hàng công sắc hơn, nhiều cầu thủ có thể tự tạo khác biệt và kinh nghiệm thi đấu ở các giải lớn.

Dự đoán: Nam Phi 1-2 Canada.