Nhận định Napoli vs AC Milan - Đại chiến vì ngôi á quân Serie A Chỉ cách nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu giữa Napoli và AC Milan tại Stadio Diego Armando Maradona sẽ quyết định trực tiếp đến cục diện cuộc đua top 2 Serie A mùa này.

Trận đại chiến giữa Napoli và AC Milan diễn ra vào lúc 01h45 ngày 07/04/2026 được xem là tâm điểm của vòng đấu, nơi hai ứng cử viên hàng đầu cho vị trí á quân trực tiếp phân tài cao thấp. Sân vận động Stadio Diego Armando Maradona sẽ là điểm tựa để Napoli nuôi hy vọng lật đổ đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng.

01h45 ngày 7/4 - Vòng đấu quyết định ngôi á quân

Hiện tại, AC Milan đang nắm giữ vị trí thứ 2 với 63 điểm, nhưng hơi thở của Napoli đã ở ngay sau lưng khi đội bóng vùng Naples chỉ kém đúng 1 điểm. Với khoảng cách mong manh này, kết quả tại Stadio Diego Armando Maradona không chỉ là danh dự mà còn là bước ngoặt quan trọng cho tham vọng của cả hai câu lạc bộ trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất AC Milan 2 63 Thắng 3, thua 2 Napoli 3 62 Thắng 4, thua 1

Napoli: Pháo đài Maradona và nỗi lo lực lượng

Napoli đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng trên sân nhà mùa này. Trong số 19 chiến thắng đã đạt được, có tới 10 trận thắng diễn ra tại Stadio Diego Armando Maradona. Đặc biệt, đoàn quân của huấn luyện viên Napoli vẫn chưa phải nhận bất kỳ thất bại nào khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà (10 thắng, 4 hòa). Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1.5 bàn/trận, đội chủ nhà cho thấy sự ổn định trong lối chơi tấn công.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Napoli trong cuộc tiếp đón AC Milan chính là danh sách chấn thương kéo dài. Đội bóng miền Nam Italy sẽ thiếu vắng hàng loạt trụ cột quan trọng: tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku vắng mặt vì chấn thương hông, thủ quân Giovanni Di Lorenzo gặp vấn đề về đầu gối, cùng với đó là sự vắng mặt của David Neres, Amir Rrahmani và Antonio Vergara. Việc mất đi cả trục dọc từ hàng phòng ngự đến hàng công sẽ là bài toán nan giải cho ban huấn luyện Napoli.

AC Milan: Bản lĩnh sân khách

Ngược lại với Napoli, AC Milan bước vào trận đấu này với lực lượng gần như mạnh nhất, ngoại trừ sự vắng mặt của Matteo Gabbia do chấn thương cơ. Đội bóng áo sọc đỏ đen đang cho thấy bản lĩnh đáng gờm mỗi khi phải đi du đấu. Trong 30 trận đã qua, Milan giành 18 chiến thắng, trong đó có 9 trận thắng trên sân khách và chỉ mới để thua duy nhất 1 trận khi rời xa San Siro.

Hàng thủ của Milan đang là điểm tựa vững chắc khi chỉ để thủng lưới 23 bàn từ đầu mùa (trung bình 0.8 bàn/trận), tốt hơn so với con số 1.0 của Napoli. Sự thực dụng và khả năng kiểm soát trận đấu của Milan sẽ là thứ vũ khí lợi hại để đối đầu với sức ép khủng khiếp từ các khán đài tại Naples.

Lịch sử đối đầu và dự đoán chiến thuật

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất, Napoli đang chiếm ưu thế nhẹ với 3 chiến thắng so với 2 của AC Milan. Ở trận lượt đi hồi tháng 12/2025, Napoli đã đánh bại Milan với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, mỗi cuộc đối đầu giữa hai đại diện này luôn diễn ra căng thẳng và khó lường.

Dựa trên các thông số thống kê và tình hình thực tế, giới chuyên gia đánh giá cao khả năng Napoli sẽ giữ lại được ít nhất 1 điểm trên sân nhà. Tỷ lệ dự đoán cho thấy có đến 45% khả năng đội chủ nhà giành chiến thắng và 45% khả năng hai đội chia điểm. Một trận đấu chặt chẽ với không quá nhiều bàn thắng (dưới 2.5 bàn) là kịch bản dễ xảy ra khi cả hai đều không muốn mất lợi thế trong cuộc đua top 2.

Thông tin lực lượng chi tiết

David Neres (chấn thương cổ chân), G. Di Lorenzo (chấn thương đầu gối), R. Lukaku (chấn thương hông), A. Rrahmani (chấn thương gân kheo), A. Vergara (chấn thương bàn chân) vắng mặt. AC Milan: M. Gabbia vắng mặt vì chấn thương cơ.

Cập nhật đội hình lúc 01:30 07/04/2026

Đội hình chính thức

Napoli

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Antonio Conte

Đội hình xuất phát:

32. Vanja Milinković-Savić (G)

5. Juan Jesus (D)

4. Alessandro Buongiorno (D)

17. Mathías Olivera (D)

37. Leonardo Spinazzola (M)

99. Frank Anguissa (M)

68. Stanislav Lobotka (M)

3. Miguel Gutiérrez (M)

11. Kevin De Bruyne (F)

8. Scott McTominay (F)

23. Giovane (F)

Dự bị:

27. Alisson Santos

30. Pasquale Mazzocchi

1. Alex Meret

20. Eljif Elmas

14. Nikita Contini

6. Billy Gilmour

31. Sam Beukema

21. Matteo Politano

AC Milan

Sơ đồ: 3-5-2

HLV: Massimiliano Allegri

Đội hình xuất phát:

16. Mike Maignan (G)

23. Fikayo Tomori (D)

5. Koni De Winter (D)

31. Strahinja Pavlović (D)

56. Alexis Saelemaekers (M)

14. Luka Modrić (M)

19. Youssouf Fofana (M)

12. Adrien Rabiot (M)

33. Davide Bartesaghi (M)

18. Christopher Nkunku (F)

9. Niclas Füllkrug (F)

Dự bị: